Era un gran secreto. ¿Quién intervendrá en el debate de investidura? ¿Pedro Sánchez o Patxi López? A esa pregunta, los diputados del PSOE han respondido todos lo mismo: "Ya veremos".Pero al final, los socialistas han optado por dar un golpe de efecto. El elegido por el Partido Socialista ha sido Óscar Puente. La elección del expresidente de Valladolid para responderal candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido a todos. Porque todas las quinielas apuntaban a que sería el presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, o el portavoz parlamentario, Patxi López. La elección , según fuentes del PSOE, "ha sido una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP". Y al mismo tiempo, el PSOE se reserva la intervención de Pedro Sánchez para "cuando llegue el tiempo de su investidura".

¿Quién es Óscar Puente? Nació en Valladolid el 15 de noviembre de 1968 y se trata de un recién llegado al Congreso de los Diputados. Su carrera política se ha centrado en ciudad natal. Allí fue elegido alcalde en 2015, tras desbancar a Francisco Javier León de la Riva, del PP, que llevaba diez años gobernando la ciudad. Cuatro años más tarde, en 2019, volvió a ser elegido y ostentó el cargo hasta el pasado mes de mayo, cuando, a pesar de ganar las elecciones, un pacto entre PP y Vox, le dejó fuera. Durante estos últimos años, entre 2017 y 2021, ha sido también portavoz federal del Partido Socialista.

Su relación con Pedro Sánchez ha sufrido altibajos, pero hoy Puente es un 'sanchista' convencido. Asegura que tienen "una relación muy buena" y que su "chat de Whatsapp con Pedro algún día dará para un libro de los buenos". Ha sido especialmente polémico en redes sociales. Llamó "mierda" a Toni Cantó. Y en un tuit le reprochó haber cobrado 75.000€, palabras textuales, "por rascarse los huevos a dos manos". Le pidieron que rectificara, pero él respondió: "Es un mierda que va a vivir a costa de los españoles cobrando 75.000 euros al año por no hacer nada. Eso si que no lo voy a repetir porque lo he dicho en Twitter, pero lo de mierda si lo repito y lo reitero. Es lo que es".

La lio también con la cantante catalana, Rosalía. Fue en 2019 y aseguró que la artista pedía 500.000 euros por un concierto. Ella lo negó, dijo que "lo que se había dicho estaba lejos de ser verdad". Puente siguió a los suyo insistiendo en que sí, que cobraba 500.000 y ella finalmente pasó de él. Oscar Puente es licenciado en derecho y durante sus años de facultad se apuntó a teatro. Y le fue bastante bien. Fue actor durante diez años y hoy ha tenido su primera actuación en el Congreso, y con papel protagonista.