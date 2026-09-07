Los mercados tradicionales se convierten en espectáculos para turistas: "Están en peligro de extinción"

En mercados como el de la Boquería, en Barcelona, o el de Triana, en Sevilla, muchos puestos de venta de frutas o carne se han convertido en lugares de venta de comida preparada o en espacios en los que disfrutar de un espectáculo.

Más Vale Tarde estrena la sección '¿Qué pasa, España?' y entre los temas que han tratado es el cambio que está ocurriendo en muchos mercados de nuestro país. Como indica Iñaki López, muchos están empezando a desaparecer.

Un ejemplo de ello es el Mercado de la Boquería, en Barcelona, al cual cada vez van menos vecinos debido a que se ha convertido en un lugar turístico más, "hasta tal punto que hay muchos puestos en los que se pide a los turistas que no saquen fotos, que es un sitio para ir a comprar", señala el presentador.

Puestos que piden que no se hagan fotos

Así, en este lugar tan mítico de la Ciudad Condal, vemos como muchos puestos se han convertido en lugares de venta de fruta cortada, comida preparada o restaurantes, convirtiendo los puestos tradicionales en una rareza.

Rosario regenta una carnicería y su puesto está casi, como señala, "en peligro de extinción". "Está muy bien que vengan turistas lo que pasa que se ha enfocado tanto que un 90% está enfocado al turismo", expone.

Una mujer que regenta una pescadería señala que desde que ella comenzó a trabajar en el mercado, hace 43 años, todo ha cambiado mucho. "Ahora es todo para el turista", indica. En su puesto, además, hay carteles que piden a los turistas que no hagan fotos a sus productos. "Estamos todo el día sacándolos de aquí delante y si viene alguien no puede ver el género", expone.

En el mercado barcelonés se ha llevado a cabo una reforma para intentar que ningún puesto tenga más del 50% de producto elaborado y así recuperar, con el producto fresco, al comprador barcelonés.

Flamenco entre puestos tradicionales en Sevilla

Esto no es algo que ocurre solo en Barcelona. En el mercado de Triana, en Sevilla, incluso, hay hasta espectáculos de flamenco. Este lugar es un mercado normal hasta el mediodía. Pero, por la tarde, en una zona se puede disfrutar de un espectáculo.

Antes, en ese lugar, había dos puestos de carne, pero Fernando, un vecino de Sevilla, decidió convertirlos, hace 14 años, en ese teatro. La idea ya se ha consolidado totalmente y es por todos conocido que, por la tarde, se celebra ese espectáculo. Estos espectáculos se celebran también los fines de semana, así que los sábados, al mediodía, convive la venta de productos, como fruta y verdura, con el flamenco.

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