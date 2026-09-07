Iñaki López presenta su 'nuevo ático': "Ha sido fácil escogerlo ante la sobreabundancia que hay en la Comunidad de Madrid"

El presentador estrena este lunes el nuevo plató de Más Vale Tarde. Un loft abierto en el que cuenta con varios espacios dedicados, por ejemplo, a las entrevistas, la actualidad o los sucesos.

Este lunes Iñaki López ha comenzado Más Vale Tarde mostrando cómo es el nuevo plato del programa. Como ha anunciado, el espacio se ha transformado en su loft. "Ha sido fácil escogerlo ante la sobreabundancia de áticos que hay en la Comunidad de Madrid", comenta, irónico.

El presentador señala que, desde el nuevo plató, como ya venía haciendo el programa, van a contar cada tarde "las historias que ocurren, sus denuncias, estamos muy atentos a lo que ocurre en este país". Como es habitual, el presentador lo hará acompañado de los colaboradores que se encuentran alrededor de la nueva mesa del programa. Además, Más Vale Tarde también estrena un nuevo espacio de sucesos.

Así, el plató se ha convertido en un espacio totalmente nuevo con el objetivo de abordar la actualidad de manera dinámica y ágil. Su arquitectura parte de un modernismo contemporáneo, con referencias ‘mid-century’, elementos brutalistas e influencias ‘japandi’, reinterpretados desde una mirada cálida y doméstica.

Abundan la madera, los acabados minerales y las estructuras metálicas, junto a tonos naturales salpicados de verde, azul petróleo y coral. Además, se puede ver un amplio ventanal y dobles alturas, lo que permite que se genere un espacio abierto con personalidad propia. El plató también cuenta con una zona pensada para llevar a cabo entrevistas más personales.

Además de estrenar plató, Más Vale Tarde también actualiza su identidad gráfica, que se convierte en una suerte de libreta de apuntes de Iñaki. Un sistema dinámico y flexible organizará la actualidad mediante un lenguaje limpio y minimalista, al que se incorporan trazos, anotaciones y recursos de apariencia manuscrita que aportan espontaneidad y personalidad al relato.

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