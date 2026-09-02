Una "escasa presencia" de seguridad marroquí y un "guiado activo": la literalidad del informe frente a la insistencia de Interior de no culpar a Marruecos

Los detalles Pese al informe, al que ha tenido acceso laSexta, la Policía Nacional ha trasladado a Interior que "no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, ya que, hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto".

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sugiere que las fuerzas de seguridad de Marruecos guiaron activamente a migrantes hacia la frontera de Ceuta. A pesar de esto, el Ministerio del Interior español mantiene que no hay pruebas concluyentes que atribuyan la planificación de este evento al gobierno marroquí. Según fuentes internas, no existe un informe que asigne la autoría del asalto a ningún gobierno o entidad específica. La Policía Nacional sostiene que la actuación de la policía marroquí no implica necesariamente una orden gubernamental. Marruecos, por su parte, no ha comentado el informe, esperando una acusación oficial de España.

Pese a que Moncloa insiste en negarlo, en el informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado en la Audiencia Nacional —y al que ha tenido acceso laSexta— lo han dejado por escrito: las fuerzas de seguridad de Marruecos hicieron un "guiado activo" de los migrantes hacia la frontera con Ceuta.

En el informe se habla claramente de una "planificación activa", de la presencia sobre el terreno, de una "dirección estratégica y operacional" que fue realizando un "guiado" a la masa de migrantes que el pasado 30 de julio traspasó la frontera de Ceuta. Además, esgrime que a esa llegada contribuyeron "la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos".

En el documento se habla, además, de un "alto nivel de especialización" en esa operación. Los agentes especializados en migraciones y fronteras descartan así que una organización criminal local, que una mafia marroquí, pudiera haber llevado a cabo esta operación a cambio de dinero.

Interior insiste en su argumento

Pese a esa alusión de un "guiado activo" de los gendarmes marroquíes, Interior insiste en no culpar a Marruecos. Tras conocerse al detalle el documento, fuentes del Ministerio del Interior han informado de las comunicaciones que se han mantenido dentro de la Policía Nacional, y han insistido en su argumento sobre la entrada masiva en Ceuta.

Así, han trasladado que, "a solicitud del director general de la Policía, Francisco Pardo, el comisario general de Información del cuerpo, comisario general Javier Antonio Susin, comunica al director general operativo (DAO), José Luis Santafé, que: 'no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, ya que, hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto'".

Por su parte, el comisario general de Extranjería y Fronteras, comisario general Julián Ávila, comunicó al DAO que "no existe informe anterior alguno de esta Comisaría General, excepto el informe emitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de fecha 29 de julio, y otros informes de análisis de riesgos emitidos con posterioridad".

Tras conocer ambas comunicaciones, el director adjunto operativo del cuerpo informó a su director general de que los mismos "no permiten establecer la implicación de ningún gobierno, servicio, agencia o persona, desconociéndose en este momento la autoría intelectual de dicha entrada masiva de los días 30 y 31 de agosto de 2026".

De esta forma, a lo que se agarran en la cúpula de la Policía Nacional es a que en ningún informe atribuyen directamente a Marruecos como país "la planificación o ejecución" de la entrada masiva a Ceuta: su tesis viene a ser que una cosa es la policía marroquí y otra el gobierno de Marruecos.

Además, el informe que solicitó la Audiencia Nacional no concuerda con la versión que ha dado el director general de la Policía, Francisco Pardo, quien se ha reunido este miércoles para recopilar toda la información de todos los informes que se han hecho hasta el momento, incluido ese que solicitó la Audiencia Nacional.

Así, el resumen para el director general de la Policía Nacional, lo que extrae de esos informes, es que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31".

Mientras, laSexta ha hablado con el Gobierno marroquí para saber qué piensa del informe, y han comunicado que no van a hacer comentarios sobre él. Esperan, según han trasladado, a que haya una acusación oficial del Gobierno de España y solo entonces se pronunciarían. Eso sí, han dicho que siguen con interés este asunto.

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