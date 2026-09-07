Vivas relata cómo está viviendo la crisis en Ceuta: de no conocer a su nieto recién nacido a su disposición a "librar esta batalla hasta el último aliento"

Los detalles El presidente ceutí ha estado este lunes con Iñaki López, con el que, más allá de abordar la crisis, también ha conversado sobre su lado más personal, como su "cardiopatía" o su "cáncer".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estado este lunes con el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López. Si bien gran parte de su conversación ha abordado la gestión que se está haciendo de la crisis migratoria que la ciudad autónoma vive desde hace más de un mes, el periodista de laSexta no ha podido evitar cuestionar al 'popular' sobre su estado de ánimo.

Ante la pregunta, Vivas reconoce la tristeza y la angustia de los ceutíes también como propia, mientras destaca que estos sentimientos "también se ven acompañados por la fortaleza de saber que tenemos a toda España detrás": "No nos lo imaginábamos", ha subrayado, tal y como se puede observar en el vídeo sobre estas líneas.

En cuanto a él mismo, Vivas explica tener 73 años, así como sufrir "una cardiopatía y un cáncer", aunque también insiste en estar "dispuesto a librar esta batalla hasta el último aliento". Asimismo, el presidente ceutí ha asegurado tener un segundo nieto que "nació el 2 de agosto", es decir, pocos días después de la entrada masiva de migrantes que tanto ha cambiado la vida de la ciudad autónoma.

"Todavía no lo he visto. No lo he podido ver", ha lamentado ante Iñaki López, para a continuación apuntar a que sabe que "tiene el pelo del abuelo, lo cual ya es algo que te satisface". Algo que sostiene entre risas y a raíz de lo que aclara que tendrá "la oportunidad de verlo, si Dios quiere, el próximo jueves".

Por otro lado, el presentador de Más Vale Tarde también le ha preguntado cómo ha vivido que "algunas manifestaciones de apoyo a Ceuta que han sido boicoteadas por la ultraderecha" o "cuando se han vivido episodios de insultos a periodistas". En este sentido, Vivas ha admitido haberlo llevado "muy mal, porque si no fuera por ustedes [en referencia a la prensa], el resto de España no se enteraría de lo que allí ocurre".

Además, considera que "la información que está saliendo es objetiva, que se cuenta todo y que todo el mundo puede opinar": "Por tanto, me parece muy mal que no se deje trabajar a los medios de comunicación". En la misma línea, y como ya ha hecho en otras ocasiones con otros periodistas de laSexta, Vivas ha querido felicitar a Iñaki López "por el programa que hace" al ser "un referente de buen periodismo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido