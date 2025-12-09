Ahora

"Ni la Inquisición"

Tezanos defiende que el CIS "siempre da en el clavo" y tacha la comisión del Senado de "infame"

¿Qué ha dicho? Tras salir del interrogatorio en la Cámara Alta, el presidente del CIS ha clamado contra la "mucha mala educación", los "insultos" y las "falsedades" de los senadores.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha defendido sus encuentas. Por ejemplo, cuando a Félix Tezanos le han preguntado por qué no hace encuestas sobre la ley Amnistía, ha subrayado que por "lo mismo" por lo que no ha cuestionado "por qué el presidente de determinado de partido se va de vacaciones con un narcotraficante en su yate", en referencia a Alberto Núñez Feijóo y aquella foto con Marcial Dorado.

Eso sí, Tezanos acudía al Senado con ganas de hablar, "después de 17 meses de infamias", según ha lamentado el mismo a su entrada a la comisión en la Cámara Alta que abordaba su gestión sobre el CIS. De hecho, Tezanos no se ha quedado corto, empezando por la defensa de sus encuestas, respecto a las que subraya haber "dado siempre en el clavo".

Una defensa que ha desplegado con todo. Si le preguntaban por la corrupción del Gobierno, respondía con la de la oposición: "Si tuviera que tener en cuenta la corrupción de unos y otros partidos, habría alguno que no tendrían ni dos diputados", ha llegado a asegurar Tezanos.

Asimismo, ha reiterado la indepencia del CIS de la Moncloa, frente a un Partido Popular (PP) que no se ha dejado nada en el tintero. Cuando uno de los 'populares' le cuesionaba sobre si fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo nombró como presidente del CIS, Tezanos se ha mostrado incrédulo: "¿Cómo me va a pedir usted que hable de llamadas telefónicas privadas?".

El PP, no obstante, ha insistido en cuestionar a Tezanos sobre su relación con Sánchez, preguntándole cuántas veces habla con él. Una insistencia que ha provocado que Tezanos haya calificado el interrogatorio de "inaudito", tanto que "ni la Inquisición". Extremo que ha reiterado en otro momento de la comisión aquejando estar "siendo sometido a un proceso inquisitorial".

"Seguimos en el comportamiento inquisitorial... es una infamia esto", lamentaba de nuevo el presidente del CIS, al que también le han preguntado sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ambos investigados en el caso Koldo: "¿Qué tiene que ver esto con el CIS? ¿Esto es una causa general? ¿Como la que hizo el franquismo?", ha espetado ante los senadores. En definitiva, una comisión dura con polémica y de la que ha salido indignado y criticando la "mucha mala educación", los "insultos" y las "falsedades".

