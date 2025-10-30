Juan Carlos I volverá el 5 de noviembre a España, coincidiendo con la publicación de sus memorias en Francia

¿Por qué es importante? El rey emérito regresa a Sanxenxo para acudir a la regata en plena polémica por los detalles que han salido a luz sobre el libro que publicará ese mismo día en Francia.

Juan Carlos I planea regresar a España el 5 de noviembre tras una revisión médica en Vitoria y una estancia en Lisboa. Su visita a Sanxenxo, Pontevedra, coincide con la regata prevista para el 8 y 9 de noviembre, tras la cancelación del evento en octubre por mal tiempo. Esta será su sexta visita a Galicia este año. Su regreso coincide con la publicación en Francia de su libro 'Reconciliación', que se lanzará en España el 3 de diciembre. La obra, escrita con Laurence Debray, mezcla biografía personal e historia de España, abordando temas como el franquismo, la transición y escándalos financieros. Juan Carlos I admite errores del pasado, como aceptar dinero del rey saudí, aunque nunca fue imputado.

Juan Carlos I tiene pensado volver a España el 5 de noviembre. Una visita que hace después de haber estado recientemente en Vitoria para una someterse a una revisión médica. Tras esto, se marchó a Lisboa, Portugal, donde permanecerá hasta este día.

El motivo de su regreso al país se debe a que asistirá a la localidad pontevedresa de Sanxenxo, como es habitual, para asistir a la regata que se disputará, si la meteorología lo permite, los días 8 y 9 de noviembre.

Todo ello después de que la regata que estaba prevista para octubre fuese cancelada por las condiciones meteorológicas adversas para el fin de semana en el que se disputaba, los días 18 y 19 de octubre.

Esta será la sexta visita que Juan Carlos I hace a Galicia en lo que va de año, después de que, en el mes de septiembre, estuviese unos días en Sanxenxo a la vuelta del mundial de la clase 6 Metros, que se celebró en Oyster Bay, en Nueva York (Estados Unidos).

Sin embargo, aunque ya es común que suela asistir a este evento, en esta ocasión no se trata de una visita cualquiera, y es que va a realizarla el mismo día en el que se publica en Francia su libro, 'Reconciliación'. Una obra que antes de su estreno ya ha generado mucho revuelo por los detalles que han ido saliendo a la luz sobre lo que contiene.

A pesar de que en Francia se publica el 5 de noviembre, a España no llegará hasta el 3 de diciembre. Se trata de un libro que promete contar secretos inéditos, abrir viejas heridas y mostrar su versión de casi cuatro décadas al frente del país.

Rompe su silencio sobre aspectos delicados de su vida

'Reconciliación' es un libro de más de 500 páginas escritas junto a la periodista y escritora francesa Laurence Debray que mezclan biografía personal e historia reciente de España: la dictadura franquista, la transición democrática, el intento de golpe del 23F y los escándalos financieros que le llevaron a retirarse de la vida pública.

En estas memorias, el rey emérito rompe su silencio sobre algunos de los episodios más delicados de su vida y de la historia del país.

El libro no se limita a la historia oficial. Juan Carlos I también habla de sí mismo con una mezcla de franqueza, culpa y nostalgia. Reconoce que aceptar 100 millones de dólares del rey Abdulá de Arabia Saudí en 2008 fue un "grave error", aunque recalca que nunca fue imputado por ningún delito y que todos los procesos judiciales acabaron archivados.

