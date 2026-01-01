Año nuevo con alertas por lluvias, frío y nieblas en siete comunidades: Canarias, la más afectada

Los detalles El tiempo para este inicio de 2026 será inestable en prácticamente toda España debido a la borrasca Francis y su posterior interacción con una masa de aire muy frío.

2026 comienza con siete comunidades en alerta meteorológica por frío, nieblas o lluvias, y la más castigada en este primer día del año es Canarias ante la llegada de la borrasca Francis, que mantiene en aviso naranja al este de la isla de La Palma por precipitaciones intensas y fuertes vientos.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de en Canarias, están en alerta amarilla por frío y nieblas Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura.

La aproximación de la primera borrasca del año con nombre afectará este jueves sobre todo a Canarias, donde hay aviso naranja (peligro importante) en las cumbres de La Palma por rachas fuertes de vientos; el resto del archipiélago está en alerta amarilla por lluvias que podrían acumular hasta 20 mm en una hora y 60 mm en 12 horas.

Estas precipitaciones moderadas, localmente fuertes o persistentes, afectarán principalmente a las vertientes suroeste de las islas montañosas y podrán estar acompañadas de tormentas, vientos de hasta 80 kilómetros por hora y costeros.

También hay aviso amarillo por temperaturas mínimas de -6 ºC en el Pirineo de Huesca, en el de LLeida y en el de Girona, así como en el valle de Arán.

Y alerta por nieblas en el Bierzo y otras partes de la provincia de León, donde pueden ser engelantes e ir con cencellada, además de en Valladolid, Palencia y Zamora.

Nieblas también pero con una mayor visibilidad en Lugo, al sur de Huesca, en la depresión central de Lleida, en las vegas del Guadiana en Badajoz, en la zona de Tajo y Alagón, en Cáceres, y en La Mancha toledana y de Ciudad Real.

