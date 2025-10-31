Fanática del papel de Juan Carlos I en la Transición y de la historia española: así es Laurence Debray, la autora de las memorias del emérito

Debray es hija de un filósofo muy conocido en Francia y de una bióloga venezolana muy reputada. Cuando era adolescente, su padre llegó a arrancarle un póster del emérito para poner uno de François Mitterrand.

Laurence Debray, de 49 años, es una escritora muy conocida en Francia que tiene una admiración absoluta por el rey Juan Carlos I desde la adolescencia. Su padre, un filósofo muy conocido, llegó incluso a arrancarle un póster del emérito para poner uno de François Mitterrand, presidente entonces de la República de Francia. En lo referente a su madre, es una bióloga venezolana muy reputada.

Debray es fanática del papel de Juan Carlos I, sobre todo, de la historia española, concretamente de la Transición. De hecho, ella cuenta en muchas entrevistas que Juan Carlos para ella tuvo un papel clave dentro de ese periodo histórico español, motivo por el que le fascina.

La autora de 'Reconciliación', las memorias del rey emérito, estudió Historia y ha escrito numerosos libros sobre el rey Juan Carlos, como 'La forja de un rey', 'Juan Carlos de España' o 'Mi rey caído'. También elaboró un documental sobre Don Juan Carlos y ha sido una visita bastante constante en Abu Dabi al rey Juan Carlos, seguramente presentando el ibro 'Reconciliación'.

Hace tres años, durante una conferencia, destacó la "extraña" relación entre el rey emérito y Felipe VI: "Cortó la relación institucional y también la personal, no lo visita cuando está en la misma ciudad y lo ve una hora cuando viene, por lo que es una relación de padre e hijo un poco extraña".

Además, también se preguntó por qué se marchó Juan Carlos I de España. "Yo no entiendo por qué se ha ido; eso para una francesa es muy raro porque un rey se va si hay una invasión alemana o prusiana", declaró, tras lo que defendió que "mandarlo fuera no resuelve el problema, que sigue ahí". "Ahora, cómo vuelve y cuándo vuelve es todo un acontecimiento", añadió.

