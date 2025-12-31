Pérez Llorca enmienda a Mazón con un discurso desde Utiel: "Estoy decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva"

¿Qué ha dicho? El president de la Generalitat asegura en su mensaje de fin de año que está dispuesto a "colaborar con todas las administraciones, sean del color que sean" para que "las obras en cauces y barrancos sean una realidad de una vez por todas".

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha utilizado su mensaje de fin de año para distanciarse del legado de Carlos Mazón, prometiendo completar la reconstrucción tras la DANA de 2024 y prevenir futuras catástrofes. Desde Utiel, una de las localidades más afectadas, Llorca se comprometió a trabajar con todas las administraciones, independientemente de su color político, y criticó la falta de acción de su predecesor. Destacó la necesidad de escuchar a la sociedad valenciana y abogó por la convivencia y la erradicación de la violencia machista, recordando a las mujeres asesinadas en 2025.

Una enmienda al legado de Carlos Mazón. Es el mensaje que el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado en el mensaje de fin de año que ha pronunciado desde Utiel, una de las localidades más afectadas por la DANA que dejó 230 muertos en octubre de 2024. En su mensaje a los valencianos, el jefe del Consell ha asegurado que su principal objetivo de cara a 2026 es completar la reconstrucción y que la catástrofe no vuelva a repetirse: "Estoy decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva".

Para ello, asegura Pérez Llorca, hablará "con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean" y lo hará "desde la lealtad y el sentido común", marcando distancia de esa forma con la política de reproches y elusión que Mazón mantuvo durante el año que se mantuvo en el poder tras la tragedia. Lo hace pese a que el acuerdo no escrito que alcanzó con Vox par su investidura supone, de facto, la ruptura total con el Gobierno central y con la colaboración entre ambas administraciones.

Además, ha pretendido lanzar un mensaje ruptirusta con el triunfalismo que había vendido su predecesor sobre la reconstrucción, en la que, sostiene, faltan "hechos y recursos" para que sea "completa". Una reconstrucción que no solo pasa por reconstruir lo que fue arrasado por la riada, sino en llevar a cabo grandes "obras en cauces y barrancos" que permitan prevenir tragedias y que deben hacerse realidad "de una vez por todas".

Habla de su Gobierno como "un tiempo nuevo"

En ese sentido, y haciendo énfasis en su intención de romper con el legado de Mazón, el nuevo president asegura que, con su nombramiento, se abrió "un tiempo nuevo" que estará marcado por la convicción de "escuchar todas las voces de nuestra sociedad y trabajar por los intereses de cada una de ellas", en lo que se puede interpretar como una crítica al desprecio flagrante de Mazón hacia las críticas efectuadas por las víctimas de la DANA.

En su discurso, en el que ha combinado el castellano y el valenciano, Llorca ha reivindicado "la convivencia en una sociedad como la valenciana, que siempre rechazará cualquier tipo de violencia venga de donde venga".

Para concluir, ha tenido un recuerdo para las cuatro mujeres que murieron asesinadas en 2025 en la Comunidad Valenciana a manos de sus parejas o exparejas. Un hecho, el de la violencia machista, que ha definido como "una realidad dolorosa que tenemos que conseguir erradicar entre todos" pese a que el acuerdo tácito con Vox que le llevó a la Presidencia niega la existencia del machismo estructural.

