La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca

¿Por qué es importante? Durante los trabajos de evacuación recibieron el lanzamiento de piedras y objetos. Había casi un millar de asistentes.

La Guardia Civil ha desalojado a los asistentes de una fiesta ilegal en Hellín, Albacete, enfrentándose al lanzamiento de piedras y palos. Se teme que los vehículos expulsados se hayan trasladado a otra localidad para continuar la fiesta. Inicialmente, la convocatoria se intentó en el pantano del Cenajo y luego en la pedanía de Cordovilla, en Tobarra. La alcaldesa, Estefanía Escribano, informó que los vehículos, incluyendo caravanas y furgonetas de países como Francia y Dinamarca, llegaron a Tobarra a las 23:00 horas y fueron disueltos a las tres de la madrugada. Aunque no hubo fiesta, se teme que intenten reubicarse. La Guardia Civil asegura que los movimientos están controlados.

La Guardia Civil ha logrado desalojar a los asistentes que acudieron a la convocatoria de una fiesta ilegal en Hellín (Albacete). Durante los trabajos de evacuación, los agentes han sufrido el lanzamiento de piedras y palos. En este sentido, el Instituto Armado teme que el millar de vehículos expulsados se haya trasladado a otra localidad cercana para continuar la fiesta.

Primero se intentó convocar en la zona del pantano del Cenajo y posteriormente se trató de trasladar a la pedanía de Cordovilla, en el término municipal de Tobarra. Así se lo ha relatado la alcaldesa, Estefanía Escribano, que ha indicado que "los disolvieron en el pantano del Cenajo, en Hellín, y entonces decidieron que se iban a la pedanía de Cordovilla".

Los vehículos, muchos de los cuales eran caravanas y furgonetas que procedían de otros países, entre ellos Francia y Dinamarca, empezaron a llegar a Tobarra a las 23:00 horas de este martes y los agentes "consiguieron disolverlos" sobre las tres de la madrugada. Escribano ha precisado que anoche no hubo fiesta, pero teme que hayan cambiado de ubicación y que pueden volver a intentarlo.

Por otro lado, fuentes de la Guardia Civil de Albacete han precisado a EFE que los movimientos de los asistentes "de momento, están controlados".

