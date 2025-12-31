Ahora

RAVE EN NOCHEVIEJA

La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca

¿Por qué es importante? Durante los trabajos de evacuación recibieron el lanzamiento de piedras y objetos. Había casi un millar de asistentes.

Imagen de la rave ilegal en Hellín (Albacete)
La Guardia Civil ha logrado desalojar a los asistentes que acudieron a la convocatoria de una fiesta ilegal en Hellín (Albacete). Durante los trabajos de evacuación, los agentes han sufrido el lanzamiento de piedras y palos. En este sentido, el Instituto Armado teme que el millar de vehículos expulsados se haya trasladado a otra localidad cercana para continuar la fiesta.

Primero se intentó convocar en la zona del pantano del Cenajo y posteriormente se trató de trasladar a la pedanía de Cordovilla, en el término municipal de Tobarra. Así se lo ha relatado la alcaldesa, Estefanía Escribano, que ha indicado que "los disolvieron en el pantano del Cenajo, en Hellín, y entonces decidieron que se iban a la pedanía de Cordovilla".

Los vehículos, muchos de los cuales eran caravanas y furgonetas que procedían de otros países, entre ellos Francia y Dinamarca, empezaron a llegar a Tobarra a las 23:00 horas de este martes y los agentes "consiguieron disolverlos" sobre las tres de la madrugada. Escribano ha precisado que anoche no hubo fiesta, pero teme que hayan cambiado de ubicación y que pueden volver a intentarlo.

Por otro lado, fuentes de la Guardia Civil de Albacete han precisado a EFE que los movimientos de los asistentes "de momento, están controlados".

