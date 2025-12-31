Gastos impersonales, facturas sin desglosar y tickets borrosos: la auditoría del PSOE no despeja las dudas sobre el uso del metálico en Ferraz

Los detalles El documento presentado por el partido no aclara si, como está investigando el juez Ismael Moreno, se cometieron irregularidades en los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

La auditoría realizada por el PSOE sobre los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas ha generado más dudas que certezas. El informe, al que ha accedido laSexta, revela la existencia de tickets ilegibles y otros sin identificar, sin aclarar si se cometieron irregularidades en los pagos entre 2017 y 2024, como investiga el juez Ismael Moreno. Además, la independencia de los autores de la auditoría es cuestionable, ya que uno de ellos, César Martínez Sánchez, estuvo vinculado al Gabinete de Pedro Sánchez. La cúpula socialista defiende que los casos de corrupción no afectan a las cuentas del partido, pero la auditoría no ha logrado despejar las sospechas.

Más dudas que certezas. Es lo que deja la auditoría efectuada por el PSOE sobre los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas y la justificación que el exministro, su exasesor Koldo García, y otras personas de su entorno pasaban al Partido Socialista. De hecho, en el informe se admite que hay tickets ilegibles y otros en los que se desconoce quién los disfrutó.

Ese documento, al que ha tenido acceso laSexta, no termina de aclarar si, como está investigando el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, se cometieron irregularidades en los pagos en metálico abonados por el PSOE entre 2017 y 2024.

Algunos de los recibos y facturas aportados vienen sin desglosar o borrosos, y de otros, directamente, se desconoce a nombre de quién se hicieron. De hecho, algunos de ellos corrieron a cuenta de la Secretaría de Organización del propio PSOE en las etapas en las que José Luis Ábalos y Santos Cerdán estuvieron al frente de ese área. También aparece en la auditoría el nombre de Paco Salazar, ahora investigado por acoso sexual, que en 2017 era el encargado de firmar los comprobantes.

Dudas sobre la independencia de los autores

Pero esta auditoría no solo es cuestionable por el contenido. También lo es por sus autores. Pese a que el PSOE, cuando anunció que se haría este análisis de sus cuentas, dijo que iba a estar a cargo de personas "independientes", en las últimas horas hemos descubierto que uno de sus autores habría estado vinculado al Gabinete de Pedro Sánchez hasta hace dos años.

Se trata de César Martínez Sánchez, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, quien desde 2020 y hasta 2023 fue primero vocal y luego jefe de gabinete de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

La cúpula socialista sigue defendiendo que los casos de corrupción que salpican a Cerdán y Ábalos nada tienen que ver con las cuentas del PSOE y que el partido no se financió irregularmente. Sin embargo, la auditoría con la que Ferraz pretendía descartar esta hipótesis ha aportado más sombra que luces.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.