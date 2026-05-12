Nuevo protocolo contra el brote de hantavirus en España: Sanidad establece el 10 de mayo como "día cero" de la cuarentena

¿Por qué es importante? Hasta este martes, antes de la reunión de la Comisión de Salud Pública, se entendía como jornada de inicio de cuarentena para los 14 españoles que viajaban en el crucero el 6 de mayo. Ahora, esa fecha se ha movido al día de su ingreso en el Gómez Ulla.

La Comisión de Salud Pública se reunió para evaluar el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, estableciendo un nuevo protocolo de cuarentena. El "día cero" para el aislamiento se fija ahora el 10 de mayo, coincidiendo con el desembarco de pasajeros. Solo las personas evacuadas del crucero realizarán la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El protocolo se revisará cada 28 días para adaptarse a la evolución epidemiológica. Se considera contacto a quienes estuvieron en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo o en contacto con un caso confirmado. Todos los contactos estarán bajo vigilancia sanitaria reforzada durante 28 días, con pruebas PCR semanales y control de temperatura. Si desarrollan síntomas, serán aislados en unidades de tratamiento especializado.

Este martes se ha reunido la Comisión de Salud Pública para evaluar todas las novedades en relación al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Allí, han probado el nuevo protocolo para la manipulación y cuarentena de los posibles casos de infección por hantavirus. Lo más importante, la nueva fecha de inicio para el periodo de aislamiento: ahora se considera "día cero" el 10 mayo. La jornada en la que los pasajeros empezaron a desembarcar del crucero y fueron trasladados, en el caso de los españoles, a sus habitaciones individuales en el hospital. Hasta ahora, se entendía que la cuarentena había empezado el 6 de mayo.

Pero no ha sido lo único acordado este martes, pues se ha acordado que "únicamente las personas evacuadas del crucero realizarán su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla" de Madrid. Además, el protocolo será reevaluado, como tarde, "transcurridos 28 días", con la intención de poder "adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al conocimiento científico disponible". El documento ha sido acordado previamente por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

¿Qué es un contacto por hantavirus?

En este protocolo se ha actualizado la definición de un contacto por hantavirus para dejar todo muy claro y decidir en qué supuestos hay que "extremar la vigilancia". Así, se considera contacto a cualquier persona que haya estado en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo. Pero también, quien que "haya tenido relación con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad, el cual se inicia oficialmente dos días antes de la aparición de los primeros síntomas o de una PCR positiva en casos asintomáticos".

Bajo este criterio, se incluye a quienes compartan habitación o baño, parejas sexuales, contactos físicos directos y pasajeros de avión situados en la misma fila o en las dos adyacentes en vuelos de larga duración de un caso confirmado por laboratorio.

Solo cruceristas en el Gómez Ulla

"Únicamente las personas evacuadas del crucero realizarán su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla" de Madrid. Los 14 españoles que viajaban a bordo de este crucero de lujo, que son 13 pasajeros y un tripulante.

Para cualquier otro contacto, "las autoridades sanitarias realizarán una valoración individualizada", asegura Sanidad en una nota. Permiten así que la cuarentena se realice en otros espacios habilitados para el aislamiento y seguimiento sanitario.

En todo caso, todos los contactos identificados, "con independencia del lugar en el que realicen la cuarentena, estarán sometidos a una vigilancia sanitaria reforzada durante los primeros 28 días, periodo considerado de mayor probabilidad para la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad". Durante este tiempo: una prueba PCR cada siete días, vigilancia activa de síntomas y control de temperatura corporal dos veces al día.

En caso de que alguna de las personas en seguimiento desarrolle síntomas compatibles con la enfermedad (como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos o diarrea), "será considerada caso probable y trasladada a una habitación de aislamiento con presión negativa", tal y como ha explicado Sanidad. Será ingresado en una ahabitación de la red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), como la que hay disponible y ya en uso en el Gómez Ulla. Allí está ingresado el únciop español que ha dado positivo en hantavirus.

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