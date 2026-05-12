Chema Crespo considera que Fernando Clavijo "no tiene derecho a erigirse como intérprete de la dignidad del pueblo canario"

El periodista se hace eco de la afirmación del presidente del Gobierno de Canarias que ha afirmado que han mentido al pueblo canario, ocultado que en el MV Hondius había una persona contagiada de hantavirus.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha acusado al Gobierno central de ocultar que había, al menos, una persona en el MV Hondius contagiada de hantavirus. Mónica García, por su parte, ha aclarado que cuando el barco llegó a Tenerife no había ningún positivo ni con síntomas. Clavijo, incluso, ha señalado que "se ha faltado a la dignidad del pueblo canario por ocultar una información que conocían desde el minuto uno".

Iñaki López indica que, con este cruce de declaraciones, "se ha generado un importante debate con la posible presencia de infectados en Canarias cuando no ha habido ninguno". El presentador de Más Vale Tarde añade que, en estos momentos, "hay un infectado en el Gómez Ulla y no se ha generado este debate".

Chema Crespo, por su parte, que "la dignidad del pueblo canario, a la que tanto apela el señor Clavijo, no tiene derecho a erigirse él en el intérprete de esa dignidad". El periodista considera que el presidente canario "no ha estado a la altura de las circunstancias de este episodio que se ha vivido".

El periodista expone que el episodio "se ha solventado bien" y que, además, ha puesto a España "en el escaparate positivo global". Crespo recuerda que todo ha sido coordinado "por las más altas instancias sanitarias de ámbito global".

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