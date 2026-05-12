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Conmocionó a Valencia

Un crimen en dos tiempos, un sospechoso en plenas facultades y varios testigos clave: arranca el juicio del puente de las Moreras

El contexto El brutal asesinato de Jose Andrés Peña ocurrió el 30 de julio de 2024, en el conocido barrio de Moreras de Valencia. Según varios testigos, Felipe le acuchilló y le persiguió para rematarle con una cuchillada de más de 24 centímetros en el cuello.

Un crimen en dos tiempos, un sospechoso en plenas facultades y varios testigos clave: arranca el juicio del puente de las Moreras
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¿Por qué cortó el cuello de su víctima? Esta es la pregunta a la que todavía no ha respondido Felipe, el presunto asesino de Jose Andrés Peña. Todo sucedió el 30 de julio de 2024, en Valencia, en el conocido barrio de Moreras, justo al subir el puente del Oceanogràfic. Pero Felipe, que nunca ha declarado, sigue insistiendo en que no asesinó a Peña.

Ahora, se sienta en el banquillo ante un tribunal popular y con una petición de 20 años por el brutal asesinato que conmocionó a Valencia, el de José Andrés Peña, un ciudadano cántabro que acaba de cumplir 40 años.

Según relatan en varios periódicos regionales, fue un crimen en dos tiempos: primero le acuchilló, aprovechando que Jose Andrés estaba subiendo una escalera. Trató de escapar, pero logró rematarle solo unos metros más adelante. Así lo contaron varios testigos que están citados también al juicio que arranca este martes.

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La brutalidad del ataque la determina la cuchillada que le degolló: de 24 centímetros y medio, que recorría todo el cuello. Tras ello, se giró hacia uno de los testigos para increparle con un: "¡Qué pasa!". Y se fue tranquilamente caminando. Otro testigo vio cómo tiraba su camisa en una caseta cercana. De esa camisa se pudo extraer su ADN y sangre de la víctima.

Felipe fue detenido tan solo 48 horas después, gracias a la descripción dada por los testigos. El informe psiquiátrico forense resultó demoledor: a pesar del ataque tan salvaje, Felipe estaba en plenas facultades. Desde este martes, se sienta en el banquillo ante un tribunal popular. Se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por el conocido como el crimen del puente de Morera.

La gran incógnita que intentará resolver este juicio es saber si Felipe conocía de antes a José Andrés Peña, por si influyó en el móvil del asesinato.

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