Sindicatos policiales denuncian que tres de los cuatro escoltas de Begoña Gómez fueron apartados tras el abordaje de Vito Quiles

El sindicato de la Policía Nacional JUPOL denuncia que tres de los agentes del dispositivo de escolta de la mujer del presidente Pedro Sánchez han sido "castigados" y otro ha puesto su cargo a disposición tras sentirse "ofendido".

El 29 de abril, Vito Quiles publicó un vídeo en redes sociales donde perseguía a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una cafetería. Según el sindicato policial JUPOL, el Ministerio del Interior habría apartado a tres de los cuatro escoltas de Gómez ese día. JUPOL asegura que la decisión de apartar a los agentes proviene de Presidencia, aunque los escoltas solo cumplían órdenes de Gómez, quien deseaba privacidad. La portavoz de JUPOL, Laura García, confirmó el castigo a los escoltas. La Moncloa no ha querido comentar sobre el dispositivo de seguridad de la familia presidencial.

El pasado 29 de abril, el agitador ultra Vito Quiles publicaba en redes sociales un vídeo editado en el que perseguía a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que se encontraba en una cafetería con unas amigas. Este martes, según sindicatos policiales, Interior habría apartado de sus funciones a tres de los cuatro escoltas que acompañaban ese día a Begoña Gómez.

Es una información que sostiene el sindicato policial JUPOL. Tal y como han contado a laSexta, tres de los agentes que estaban en el dispositivo han quedado apartados. Han sido "castigados" según el sindicato de la Policía Nacional.

Aseguran que la orden de castigarlos, de apartarlos, ha llegado desde arriba, apuntan directamente a Presidencia y expresan no entender esta decisión. Es más, apuntan a que los escoltas solo respondieron a las órdenes expresas de Begoña Gómez, que les dijo que quería estar tranquila, deseaba espacio para comer con sus amigas.

"Hemos podido contrastar que, efectivamente, tres compañeros que estaban de escolta el día del suceso con Vito Quiles, con Begoña Gómez, han sido castigados y apartados de su puesto", ha asegurado la portavoz de JUPOL, Laura García. Y asegura que "esta decisión de apartar a los compañeros llega desde Presidencia".

Según ha contado la portavoz del sindicato, "otro de ellos se ha puesto a disposición". "Lógicamente, después de ver esta situación, entendemos que se ha sentido ofendido y, sobre todo, porque hay que entender que ellos lo único que hicieron fue cumplir las órdenes que les dio Begoña Gómez, que fue romper esa cápsula de seguridad estrecha que tenía para ella encontrarse en un momento de privacidad", mantiene.

laSexta se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, que nos ha remitido directamente al Palacio de la Moncloa. Sin embargo, Moncloa mantiene que no van a hacer ningún tipo de comentario sobre el dispositivo de seguridad ni del presidente ni de ningún miembro de su familia. No han querido valorar esta información.

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