El contexto Si bien parecía que el gobierno canario y el central habían enterrado el hacha de guerra tras el fin del operativo de evacuación este lunes, los reproches han vuelto a la palestra.

Un ciudadano estadounidense evacuado del crucero Hondius MV en Canarias fue considerado un positivo débil en hantavirus por Estados Unidos, aunque tanto España como la OMS no lo ven como un contagio confirmado. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, las pruebas realizadas en Cabo Verde arrojaron resultados no concluyentes, con una prueba positiva no concluyente y otra negativa. A pesar de esto, Estados Unidos decidió evacuar al ciudadano a una unidad de cuarentena en Nebraska. Esta discrepancia ha generado críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, hacia el gobierno central por su gestión del hantavirus. La ministra García aseguró que no había riesgo de contagio en el puerto y que el dispositivo de seguridad era adecuado.

Para Estados Unidos (EEUU) el estado de uno de sus compatriotitas evacuados del Hondius MV es un positivo débil en hantavirus, mientras que Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) no consistuye un positivo de contagio. Esto es todo lo que sabemos sobre la última estrategia del presidente canario, Fernando Clavijo.

Hace dos días el lujoso crucero llegaba a Canarias y comenzaba la operación de desembarco. Entre ellos, 17 estadounidenses, entre los que, según EEUU, había un positivo leve. De hecho, solo ellos lo consideran así, porque tanto para España como para la OMS los resultados eran no concluyentes: "En Cabo Verde se le hizo unos análisis a un ciudadano estadounidense. Dos pruebas: una que fue positiva no concluyente y otra negativa. Esa prueba se le ha repetido y ha vuelto a ser negativa", ha explicado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García.

Sin embargo, para EEUU sí que entraba dentro de su baremo para considerarlo como infectado. En este sentido, el experto Mario Viciosa explica que "era un positivo que llaman débil, es decir, con esas PCRs que en España diríamos que son indeterminadas el riesgo de contagio es mucho menor incluso para el resto del pasaje".

Entonces, desde Washington deciden evacuarlo por separado y llevarlo a la unidad de cuarentena en Nebraska donde permanece aislado. Precisamente esta discrepancia terminológica es a lo que se agarra el gobierno canario para arremeter contra el gobierno central por su gestión del hantavirus. "Que sabían que había contagiados en el buque", clamaba en el parlamento del archipiélago su presidente este martes.

Ante ello, García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistía en que "una vez atracado, fondeado, en el buque no había ni una persona que tuviera fiebre". De hecho, "incluso aunque estuviera en estado crítico en el barco, el riesgo en puerto era cero con el dispotivo que se había planteado", apuntaba en Al Rojo Vivo Viciosa.

Además, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explica que "esta prueba PCR para el hantavirus no es una prueba pcr normal. Una vez llegado el barco, si hubiéramos realizado las pruebas, hubiéramos tenido que esperar al menos un día para la obtención de los resultados", habiendo retrasado el proceso de desembarco.

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