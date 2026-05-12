Josep Corbella analiza la propagación del hantavirus: "Es un incendio en fase de control; no está extinguido, pero sí controlado"

El periodista especializado en ciencia y salud de 'La Vanguardia' analiza el positivo detectado entre las 14 personas aisladas en el Gómez Ulla: "Todo apunta a un caso real", aunque llama a la prudencia y descarta una epidemia mundial.

Josep Corbella, periodista de 'La Vanguardia' especializado en ciencia y salud, ha analizado en Al Rojo Vivo el panorama del brote de hantavirus y ha valorado la noticia del caso positivo entre las 14 personas aisladas en el hospital Gómez Ulla. Sobre ello, ha asegurado: "Ni me lo esperaba ni me sorprende. Entraba dentro de lo posible. No era necesariamente lo más probable, pero podía ocurrir”. Al mismo tiempo, ha advertido de que "es posible que aparezca algún otro caso".

Sobre la evolución del paciente ingresado en el Gómez Ulla, Corbella ha pedido prudencia: "Todavía es pronto para saberlo. Primero habrá que confirmar con una segunda PCR que efectivamente se trata de un positivo real de hantavirus y no de un falso positivo. Todo apunta a que es un caso real, pero aún falta esa segunda confirmación".

El periodista ha explicado que, en caso de confirmarse la infección, el pronóstico no tiene por qué ser necesariamente grave: "No todos los casos evolucionan hacia cuadros severos. Aproximadamente un tercio desarrolla un síndrome cardiopulmonar muy grave, potencialmente mortal. Pero los otros dos tercios atraviesan unos días complicados, con fiebre, dolores de cabeza, articulares y musculares, diarrea o vómitos, y después se recuperan sin mayores problemas".

Aun así, ha insistido en que todavía es imposible prever cómo evolucionará este paciente concreto: "No existe ningún biomarcador que permita anticiparlo. Tampoco hay un fármaco específico ni un tratamiento capaz de modificar el curso de la enfermedad". En ese sentido, ha destacado la capacidad asistencial del hospital militar: "Lo que sí podemos decir es que el Gómez Ulla cuenta con los medios necesarios para atender un posible cuadro grave y aplicar soporte vital si fuera necesario durante las horas críticas. Aunque, probablemente, no se llegará a ese punto".

Respecto a la comparecencia de Pedro Sánchez junto al presidente de la Organización Mundial de la Salud en Moncloa —en la que, por un lado, rebajó el temor a una pandemia global, pero, por otro, pidió máxima precaución—, Corbella consideró que ambos mensajes no son contradictorios: "Esto es un incendio que está en fase de control. No está extinguido, pero sí controlado. Eso significa que no hay que bajar la guardia todavía, aunque tampoco debemos temer una epidemia mundial. No la habrá".

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