La OMS aplaude la gestión de España y recomienda "supervisión estricta" de los casos sospechosos de hantavirus hasta el 21 de junio

¿Qué ha dicho? No obstante, el director de la OMS no ha descartado que "la situación (del brote) pueda cambiar". Tedros Adhanom ha agradecido en todo momento el papel y la gestión de España. Por su parte, Sánchez ha señalado que la operación de rescate era "una obligación moral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informaron desde La Moncloa sobre la repatriación de pasajeros del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Tedros agradeció a España por su respuesta ejemplar y destacó su liderazgo en el operativo internacional. Actualmente, hay 11 casos sospechosos, de los cuales nueve están confirmados. Aunque no se han registrado fallecimientos desde el 2 de mayo, Tedros recomendó una supervisión estricta hasta el 21 de junio para prevenir nuevos contagios. Todos los pasajeros han sido localizados, incluso uno en la remota isla de Tristán da Cunha.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, han comparecido desde el Palacio de la Moncloa para informar sobre el operativo de repatriación de los pasajeros del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Durante su intervención, Tedros ha insistido en mantener "una supervisión estricta" sobre los casos sospechosos hasta el próximo 21 de junio.

"La recomendación que hacemos es que tiene que haber una supervisión estricta en el hogar o bien en una instalación de cuarentena durante 42 días desde el 10 de mayo, por lo que estaríamos hablando del 21 de junio", ha señalado.

Además, el máximo responsable de la OMS ha vuelto a agradecer públicamente la respuesta de España al llamamiento realizado por el organismo internacional para asumir la gestión de la emergencia sanitaria."Quiero dar las gracias al presidente Sánchez, no solo por ejercer su deber legal, sino también su deber moral con los pasajeros", ha afirmado.

"El mundo necesita la amabilidad y la compasión que ha demostrado España. Todo el mundo debería sentirse orgulloso de esta respuesta", ha añadido Tedros, quien también ha destacado que España "ha liderado muy bien" todo el operativo internacional.

Tedros ha explicado además que actualmente existen 11 casos sospechosos vinculados al brote del MV Hondius, de los cuales nueve ya han sido confirmados y otros dos “muy probablemente” también lo serán en las próximas horas. No obstante, ha subrayado que la situación se ha mantenido relativamente estable durante la última semana.

"Las cifras apenas han variado gracias al esfuerzo coordinado de numerosos gobiernos y, además, no se han producido fallecimientos desde el pasado 2 de mayo", ha destacado.

"Es posible que haya más casos la próxima semana"

El director general de la OMS ha advertido, no obstante, de que "es posible que haya más casos la próxima semana" debido al largo periodo de incubación del hantavirus, aunque ha insistido en que, según la evaluación actual, "el riesgo para la salud es bajo".

"No hay nada que apunte a un brote mayor", ha asegurado Tedros Adhanom Ghebreyesus, aunque también ha reconocido que "la situación puede cambiar".

Por el momento, se han detectado positivos en España, Francia y Estados Unidos entre los pasajeros que viajaban a bordo del MV Hondius. La ciudadana francesa permanece ingresada en la UCI.

Localizados todos los pasajeros que habían desembarcado del MV Hondius

Además, ha confirmado que, hasta donde alcanza el conocimiento de la OMS, todos los pasajeros que habían desembarcado previamente del MV Hondius ya han sido localizados por las autoridades sanitarias internacionales.

"Sabemos que uno de ellos se encontraba en un lugar extremadamente remoto y que Reino Unido tuvo que realizar una gestión muy compleja para localizarlo y monitorizar su situación", ha explicado.

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