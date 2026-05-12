Carmen Morodo, sobre el "licuado" de Fátima Matute hacía Mónica García: "Está fuera de lugar y es tóxico para los ciudadanos"

La periodista afea las palabras de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha expuesto que la ministra de Sanidad se habría "licuado" ante el representante de la OMS para conseguir un puesto.

A pesar de los elogios recibidos de, incluso, el papa León XIV, las críticas del Partido Popular contra la gestión del Gobierno de la crisis del hantavirus han continuado. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado que Mónica García "se licuaba mirando al representante de la OMS".

Matute, al ser preguntada por esta afirmación, se ha reafirmado en sus palabras, señalando que la ministra de Sanidad se ha licuado para obtener un puesto en la OMS. Carmen Morodo afirma que "por respeto a todos los técnicos y a todo el personal de emergencias que han estado trabajando en el dispositivo, que ha sido ejemplar, esto está fuera de lugar".

La periodista considera que este tipo de declaraciones son tóxicas para los ciudadanos. "Solo me pregunto qué estaría diciendo, en estos momentos, esta consejera de Sanidad, el PP o sus responsables si este mismo comentario lo hubiesen hecho desde el PSOE hacia una ministra de Sanidad del PP", indica.

"Estas cosas, aunque las pienses, cállatelas", sentencia, "o dilas en otro momento". Cristina Pardo, por su parte, afirma que "estaría bien intentar mantener el tipo siempre". "Hablar con respeto, educación, considerando al rival político como si tuviera la misma altura que tú... un poco de decoro", concluye.

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