Trump se plantea reanudar la guerra de Irán pese a la presión por el gasto militar que asciende a los 29.000 millones de dólares

Entre líneas Según la 'CNN', el mandatario está "frustrado" por la falta de cooperación iraní y el bloqueo de Ormuz, aunque en público asegura no tener prisa por acabar con el conflicto.

Donald Trump está cada vez más frustrado por las fallidas negociaciones con Irán para terminar la guerra, considerando reanudar operaciones de combate a gran escala, según CNN. A pesar de dar una imagen pública de tranquilidad, Trump está impaciente por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la división entre líderes iraníes que impide un acuerdo sobre armamento nuclear. Aunque insiste en no apresurarse, enfrenta presiones internas por el costo de 29.000 millones de dólares de la operación 'Furia Épica'. A pesar de anunciar el fin de la guerra, Trump mantiene amenazas de ataques si Teherán no acepta el pacto. En un contexto económico desafiante, el Pentágono revisa constantemente los gastos mientras el IPC de EE.UU. aumenta.

Donald Trump se encuentra cada vez más "frustrado" por las infructuosas negociaciones con Irán para poner fin a la guerra y, según ha informado la 'CNN', se está planteando reanudar las operaciones de combate a gran escala, a pesar de que el gasto militar por conflicto se eleva ya a 29.000 millones de dólares.

El medio estadounidense, que cita a asesores del presidente, indica que Trump se ha "impacientado" por el continuo bloqueo del estrecho de Ormuz. Además, considera que hay una división entre los líderes iraníes que impide llegar a un acuerdo sobre el armamento nuclear y el uranio enriquecido, principales bretes de las conversaciones.

Esta información de la 'CNN' sobre las conversaciones en privado de la Administración estadounidense contradice la imagen de tranquilidad que Trump intenta dar en público. Este mismo martes, el mandatario ha insistido en que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con la República Islámica que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero.

"Hemos aniquilado su Armada, hemos aniquilado su Fuerza Aérea. Es solo cuestión de tiempo. No tenemos por qué apresurar nada. Mantenemos un bloqueo que les niega el acceso a cualquier tipo de dinero", ha declarado Trump en el programa de radio de Sid Rosenberg, cercano al mandatario.

El republicano reconoció el lunes que el alto el fuego entre EEUU e Irán se encuentra en "estado crítico" tras calificar como "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington. "Es como cuando el doctor te dice que tu ser querido tiene un 1% de posibilidades...", esgrimió Trump en la Casa Blanca, antes de añadir que una solución diplomática seguía siendo "muy posible".

El presidente estadounidense nunca ha abandonado las amenazas de lanzar ataques si Teherán no aceptaba el pacto. "Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes", advirtió la semana pasada.

Sin embargo, también comunicó al Congreso que la guerra había terminado y hace una semana anunció, a petición de Pakistán, la suspensión de la operación 'Proyecto Libertad' con la que quería facilitar la navegación por Ormuz.

Las consecuencias económicas

Asimismo, pese a que insiste en no tener prisa por acabar con la guerra, la realidad es que el republicano también sufre presiones internas por el coste de la operación 'Furia Épica', que en poco más de dos meses se ha elevado hasta los 29.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de unos 4.000 millones más que los reconocidos hace dos semanas.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en 25.000 millones el pasado 29 de abril, ha asegurado este martes durante una audiencia en el Congreso que se está revisando constantemente la cifra.

La comparecencia en el Capitolio se ha producido el mismo día que se ha conocido que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos aumentó en abril hasta el 3,8% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado, que preveían el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

En ese contexto económico, el secretario de Guerra Pete Hegseth ha testificado este martes en la Cámara de Representantes y en el Senado sobre la solicitud de presupuesto de 1,5 billones de dólares para el Pentágono para el próximo año, que no incluye la parte separada destinada a cubrir el coste de la guerra que el Congreso lleva semanas esperando.

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