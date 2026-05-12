López Acuña, exasesor de la OMS, sobre el hantavirus: "La cuarentena debe ser de 42 días y no en domicilios"

El epidemiólogo, Daniel López Acuña, insiste en que, en este caso, lo más importante es hacer correctamente las cuarentenas: "Lo que se está haciendo en el Gómez Ulla es lo correcto, desde el punto de vista científico y epidemiológico". En el vídeo, su intervención completa.

El epidemiólogo, Daniel López Acuña, insiste en que, en este caso, lo más importante es hacer correctamente las cuarentenas: "Lo que se está haciendo en el Gómez Ulla es lo correcto, desde el punto de vista científico y epidemiológico". En el vídeo, su intervención completa.

El epidemiólogo Daniel López Acuña, exasesor de la OMS, defiende lo dicho este martes por el director de la director de este organimo, Tedros Adhanom, quien recomienda "supervisión estricta" de los casos sospechosos de hantavirus hasta el 21 de junio.

Igualmente, ha advertido que "es posible que haya más casos la próxima semana" debido al largo periodo de incubación del hantavirus, aunque ha insistido en que, según la evaluación actual, "el riesgo para la salud es bajo".

Para López Acuña, es lógico este discurso de la OMS por "cautela", pero "desde el punto de vista epidemiológico, lo que podemos decir es que es un brote, que tiene que ser seguido y contenido, que tiene bajísima probabilidad de tener una dimensión epidémica o pandémica".

Pero no hay la menor duda, añade el doctor, de que hay que "cercar bien el tema de la transmisión que puedan llevar a cabo los pasajeros que estaban en el barco a sus allegados y familiares". Porque, tal como detalla este profesional, "es una enfermedad que no se transmite por el aire, sino que necesita una proximidad, una contigüidad y una exposición larga". Es por ello que el exasesor de la OMS insiste en la importancia de hacer bien la cuarentena.

"En lo que hay que hacer es centrarse en la cuarentena bien hecha, de 42 días, no cuarentenas a medias ni cuarentenas en domicilios. Como se está haciendo en el Gómez Ulla es lo correcto desde un punto de vista científico y epidemiológico", afirma el experto. "Hay que mantener ese rastreo de las personas y seguimiento de sus contactos, pero hasta ahí llega, así se han comportado otros brotes de hantavirus andinos que han existido en Argentina, en Bolivia o Chile", añade.

La diferencia que hemos tenido aquí, señala López Acuña, es que "ha ocurrido en el barco, en medio de aguas internacionales, y ha habido descenso de pasajeros en Santa Elena, donde hubo fallos de la vigilancia epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria británica y que ha habido evacuaciones tempranas no controladas por Sudáfrica".

Sin embargo, "el dispositivo del domingo ha tomado en cuenta todos los riesgos posibles y se ha hecho de la mejor manera posible la protocolización epidémica, la logística de protección civil y yo creo que es un ejemplo de coordinación mundial", celebra el doctor, aclarando eso sí que no le sorprende el positivo español ("que es muy lamentable") porque "lo normal es que veamos algunos casos más entre los pasajeros".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle la intervención del que fuera asesor de la OMS. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.