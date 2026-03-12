El nuevo DAO de la Policía asegura que ante un abuso se llega hasta el final, sea quien sea: "Se busca la verdad sin ambages"

El contexto José Luis Santafé asume el puesto 23 días después de que su antecesor renunciara horas después de conocerse la denuncia presentada contra él por una subordinada por una presunta agresión sexual.

José Luis Santafé, nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional, ha enfatizado en su toma de posesión la importancia de investigar a fondo cualquier abuso o irregularidad dentro del cuerpo, asegurando la protección de las víctimas. Ante figuras como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Policía, Francisco Pardo, Santafé destacó la excelencia de la Policía Nacional y su compromiso con España. La renuncia de su predecesor, José Ángel González, tras una denuncia por presunta agresión sexual, marcó un punto de inflexión. Marlaska subrayó la necesidad de conducta ejemplar y la lucha contra la violencia de género, reafirmando el compromiso con la igualdad.

El nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Luis Santafé, ha dejado claro en su toma de posesión que el cuerpo investiga "hasta sus últimas consecuencias" cualquier abuso, actuación o irregularidad que se pueda producir en las filas de su cuerpo, sea quien sea.

Ante la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su numero dos, la secretaria de Estado, Aína Calvo, el director general de la Policía, Francisco Pardo; toda la cúpula policial y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, así como representantes de las fuerzas armadas, el comisario principal ha destacado que la Policía Nacional es una institución "extraordinaria, fiel, moderna y al servicio de España".

Santafé, de 60 años, asume el puesto veintitrés días después de que su antecesor, José Ángel González, al frente del mando de más de 74.000 efectivos durante los últimos ocho años, renunciara de forma inesperada horas después de conocerse la denuncia presentada por una subordinada por una presunta agresión sexual.

El nuevo DAO ha garantizado que, ante cualquier denuncia de acoso o abuso, se investigará "todo a fondo, sin ninguna traba" y que se actuará protegiendo a las víctimas, pero también ha advertido que es "peligroso" e injusto generalizar y dar por hecho que quienes ostenten una responsabilidad son "piezas que fallan per se".

Durante su intervención ha comparado el cuerpo con un reloj de precisión en el que sus efectivos "generalmente de forma excelente" son piezas que encajan y funcionan bien. "Si alguna falla o deja de funcionar se sustituye o repara y se hace siempre, afecte a quien afecte, incluso si esas piezas son mandos".

"Pueden seguir confiando en su Policía Nacional, una institución extraordinaria, fiel, preparada, moderna y siempre al servicio de España", ha señalado Santafé. El comisario ha marcado como prioridad "atender a las víctimas" y "buscar la verdad sin ambages", remitiéndose al anuncio del Ministerio del Interior de revisar los protocolos internos para perfeccionar los canales de denuncia internos y la protección a las víctimas.

Rápida reacción y nueva etapa

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha recordado la rápida reacción para apartar de la DAO a José Ángel González cuando el 17 de febrero por la tarde conocieron la querella por unos hechos muy graves que provocaron "un fuerte impacto emocional y profesional".

"Se actuó con inmediatez y contundencia, iniciando un proceso de relevo inmediato, priorizando la protección de la víctima; y nos pusimos a disposición del juzgado tanto desde Asuntos Internos, que actúa como policía judicial, como desde la Dirección General. Ahora es el juzgado quien debe hacer su trabajo.

En este sentido, se ha referido a "Pepe Santafé", hasta ahora jefe superior de la Policía en las Islas Baleares, para poner en valor su acreditada trayectoria y vocación de servicio, pidiendo que lidere la Policía en este momento que "sobre todo exige carácter" y "cohesión". "Iniciamos una nueva etapa, no es una mera sustitución de nombre, es una reafirmación de nuestros principios, un paso hacia adelante", ha dicho.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se ha referido a esta nueva etapa abierta en la institución tras reconocer su decepción con el anterior DAO, José Ángel González, tras la querella por presunta agresión sexual y que obligó a que dejara el cargo que había asumido en 2018.

"La Policía Nacional está haciendo un buen trabajo, pero recientes episodios que están en la mente de todos han dañado la imagen del cuerpo ante la sociedad porque cuestionan el compromiso con la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres", ha dicho Marlaska en su discurso en la toma de posesión de Santafé.

Marlaska ha recordado que el sistema democrático se fortalece con la ejemplaridad y la rendición de cuentas, "y se debilita cuando un comportamiento individual pone en riesgo el esfuerzo colectivo y la confianza en las instituciones que sirven al interés general".

Actuar con conducta ejemplar

"No voy a ocultar mi profunda decepción, mi dolor al conocer lo sucedido", ha señalado Marlaska, reiterando las palabras que pronunció en el Congreso de los Diputados horas después de que se diera a conocer la querella de una inspectora de la Policía contra el anterior DAO.

El ministro del Interior ha recordado ante un salón de actos del Complejo Policial de Canillas (Madrid) con toda la junta de gobierno de la Policía y autoridades que los cargos públicos son "los primeros obligados a dar ejemplo con una conducta ejemplar".

"La lucha contra la discriminación y para erradicar la violencia contra las mujeres, en todos y cada uno de los ámbitos en los que pueda producirse, no es solo es un compromiso nuclear del Gobierno de España y del Ministerio del Interior, es también una de las señas de identidad de una sociedad como la española, igualitaria e inclusiva, que rechaza el machismo, la violencia estructural contra las mujeres y la impunidad", ha dicho.

En este sentido, Marlaska ha subrayado que la Policía Nacional tiene que seguir estando en la vanguardia del sistema institucional tejido para preservar y garantizar los derechos y libertades de españolas y españoles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.