"Es una amenaza autoritaria": la izquierda carga contra el "pacto infame" de Moreno con Vox en Andalucía

¿Qué han dicho? Mientras María Jesús Montero llama "postureo" y habla de "pose", Óscar López apunta a Feijóo y Mónica García tilda el acuerdo como "el peor" de todos los que el PP ha firmado con la ultraderecha.

Juanma Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía, ha incorporado a Vox en su Ejecutivo, siguiendo la tendencia de otras regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Este pacto ha sido criticado por la izquierda, tanto a nivel regional como nacional, calificándolo como el acuerdo más radical del PP con la ultraderecha. María Jesús Montero y Antonio Maíllo han expresado su desaprobación, mientras que en el ámbito nacional, figuras como Óscar López y Mónica García también han criticado el pacto. El PP defiende el acuerdo con Vox como una alianza dentro del "centro derecha", mientras Moreno insiste en que su gestión se basa en "equilibrio, sensatez y moderación".

Juanma Moreno Bonilla ya baila al ritmo de Vox. Ya es otro líder territorial del PP que asimila los postulados de la ultraderecha. Que asume la prioridad nacional. Que ha metido a los de Abascal en su Ejecutivo. Porque después de Extremadura, Aragón y Castilla y León ha llegado Andalucía. Ha llegado una comunidad hasta hace no mucho bastión de la izquierda y en la que el 'popular' gobernaba con esa imagen de moderado en las filas 'populares'. Con esa imagen más centrista comparándose con otros barones y baronesas de Génova.

Pero ha pasado por el aro. Ha pasado por lo que la ultraderecha ha querido que pasara después de quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta y de hacer cierto el 'donde dije digo digo Diego'. El pacto, criticado por la izquierda tanto de Andalucía como a nivel nacional.

"Es el acuerdo más radical que el PP ha firmado con una formación de ultraderecha. A Moreno se le cae la careta. Conocíamos que era una pose, un postureo. Se ha tragado absolutamente todo. Es el pacto de la trágala", afirma María Jesús Montero, líder de los socialistas de Andalucía.

Antonio Maíllo, líder de IU, ha calificado a Moreno de "un peón más del PP": "Es un pacto infame, peor que el de Extremadura".

A nivel nacional, lo mismo, con Óscar López poniendo el foco en Feijóo y Mónica García afirmando que es "el peor pacto del PP con Vox".

"Juanma Moreno siempre decía que su prioridad eran los andaluces, pero ahora parece que es la ideología de género. El PP no necesita a Vox para ser ultra, van a cercenar las libertades de todos".

Mientras, en el PP justifican el pacto hablando de "espacio ideológico". Así lo ha dicho Miguel Tellado: "A la vista de los resultados hemos pactado con el partido afín con el que compartimos el centro derecha".

Por su parte, Juanma Moreno sigue hablando de "la vía andaluza" y habla de "valores y principios": "Se ha construido desde algo que me parece muy importante como es el equilibrio, la sensatez y la moderación".

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