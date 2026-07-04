El Sindicat d'Estudiants de València denuncia que un concejal de Vox allanó "ilegalmente" su sede

Los detalles PSPV-PSOE y Compromís llevarán a Juanma Badenas a la Fiscalía por el allanamiento tras romper la cerradura del local, según denuncian. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad.

El Sindicat d'Estudiants ha denunciado que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, junto a dos personas, allanó ilegalmente su sede, rompiendo la cerradura y registrando el lugar. El incidente ocurrió el viernes, y las cámaras de seguridad confirmaron que los intrusos grabaron mientras permanecían en el local. Para el Sindicat, esto representa una violación de derechos fundamentales y un acto de "fascismo". Han presentado una denuncia judicial y exigen la dimisión de Badenas. Además, han llamado a la comunidad educativa y a organizaciones de izquierda a movilizarse contra estas acciones que consideran una amenaza a la democracia.

El Sindicat d'Estidiants ha denunciado que el edil de Vox del Ayuntamiento de València Juanma Badenas y dos personas más han allanado ilegalmente su sede en València, rompiendo la cerradura y registrando salas y mesas.

Según ha denunciado, los hechos ocurrieron este viernes cuando, al intentar entrar algunos compañeros del Sindicat al local, se encontraron la cerradura rota y al ver las cámaras de seguridad que tienen instaladas, comprobaron que Badenas "acompañado de otras dos personas, irrumpieron ilegalmente en él, y se dedicaron a registrar las instalaciones, mientras grababan y permanecían dentro el tiempo que consideraron".

Para el Sindicat, se trata de "una violación inaceptable de los derechos fundamentales" de su organización y ha calificado el acto de "fascismo". Además, en un comunicado han explicado que el local está cedido por el Ayuntamiento de València en el marco de un programa de colaboración con entidades sociales desde hace más de tres años.

"Este brutal atropello, que ha traspasado todas las líneas rojas, lo hemos denunciado inmediatamente en los juzgados, y a través de nuestros servicios jurídicos y abogados vamos a tomar todas las medidas legales para que este concejal de Vox sea puesto a disposición judicial, y para que dimita de manera inmediata", han señalado.

En este sentido, han manifestado que "es fundamental entender lo lejos que está llegando la extrema derecha a la hora de arrasar con los derechos democráticos fundamentales", subrayando su "afán de amedrentar a organizaciones en primera línea de la lucha por la escuela pública".

Por todo ello, han hecho un llamamiento a "la comunidad educativa del País Valencià y de todo el Estado, a las organizaciones de la izquierda, partidos, sindicatos, a los colectivos y movimientos sociales" para que les apoyen "frente a esta agresión" y a la movilización de forma unitaria "para parar los pies a los fascistas que utilizan sus cargos públicos para pisotear la democracia".

Sin embargo, desde el equipo del concejal niegan que fuese un allanamiento ilegal, sino que aseguran que era una revisión rutinaria y que el edil entró con las llaves. "La delegación de Patrimonio accedió al inmueble utilizando las llaves que custodia el propio Ayuntamiento de Valencia, en ejercicio de las funciones de inspección y control que corresponden a la delegación", han defendido en un comunicado.

PSPV y Compromís lo llevarán a la Fiscalía

Asimismo, desde el Ayuntamiento niegan tener conocimiento de las acciones de Badenas, mientras que la izquierda valenciana ya ha anunciado que lo llevará a la Fiscalía. Desde el PSPV-PSOE denuncian que esto "roza las actitudes fascistas", mientras que Compromís habla de un "posible delito de prevaricación".

Por su parte, Mario Tercero, coordinador del Sindicat d'Estudiants, ha insistido en que se trata de un "allanamiento totalmente ilegal en una sede de una organización juvenil". "A nosotros en ningún momento se nos ha comunicado que se iba a hacer ningún tipo de inspección", ha apuntado, al tiempo que ha destacado que "se graba completamente todo el local sin ningún compañero del sindicato y con el único propósito de grabar para las redes sociales personales de este concejal", lo que considera "un ataque flagrante a los derechos y libertades democráticas".

De esta forma, ha anunciado que van a tomar "tomar medidas legales contra contra este tipo". "Presentaremos una querella en el juzgado contra él, además de que exigimos el cese inmediato. No entendemos que este que este señor siga siendo concejal del Ayuntamiento de Valencia", ha concluido.

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