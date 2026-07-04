Aluvión de críticas al PP tras afirmar De los Santos que "la autodeterminación de género es ficción" y que su partido pedirá un "informe psicosocial"

A Sumar, esto le suena al discurso de la ultraderecha: "El PP no necesita a Vox para ser ultra", ha manifestado Mónica García, quien lamenta que el partido "utiliza a las personas trans y las ha puesto en el punto de mira".

Jaime de los Santos, responsable de Igualdad del PP, reafirma su postura de que la autodeterminación de género es una "ficción" y propone volver a exigir informes psicosociales para cambiar de sexo en el registro civil. Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid, considera esto una grave amenaza que retrocede hacia la patologización. Mónica García, de Sumar, critica al PP por utilizar un discurso similar al de la ultraderecha. El PP se muestra en contra de la ley trans mientras participa en manifestaciones por los derechos del colectivo. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusa a la derecha de incoherencia. Desde la izquierda, se perciben amenazas a los derechos del colectivo tras pactos del PP con Vox.

Lejos de matizar sus palabras, Jaime de los Santos, responsable de las políticas de Igualdad del PP se reafirma en que "la autodeterminación de género, que es parte de la ley trans, es una ficción". Así, De los Santos avanza que su partido volverá a pedir informes psicosociales que acrediten la disforia de género para poder cambiar de sexo en el registro civil.

Para el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño esto es "una amenaza muy grave", porque, denuncia, "de lo que se está hablando es de volver al marco de la patologización". A Sumar, esto le suena al discurso de la ultraderecha: "El PP no necesita a Vox para ser ultra", ha manifestado Mónica García al respecto, que ha lamentado que el Partido Popular "utiliza a las personas trans y las ha puesto en el punto de mira".

El PP lanza este claro mensaje contra la ley trans participando en una manifestación que reclama en la calle los derechos del colectivo. Ana Redondo, ministra de Igualdad, considera que "es el gran cinismo y la gran incoherencia de la derecha".

De esta forma, desde la izquierda ven en peligro los derechos del colectivo tras los pactos con Vox en Extremadura, Castilla y León, Aragón y ahora también en Andalucía, y después de que el PP se abstuviera a la hora de penalizar las mal llamadas 'terapias de conversión' con una ley que solo tuvo en contra el voto de Vox.

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