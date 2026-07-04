Ahora

Mensaje contra la ley trans

Aluvión de críticas al PP tras afirmar De los Santos que "la autodeterminación de género es ficción" y que su partido pedirá un "informe psicosocial"

A Sumar, esto le suena al discurso de la ultraderecha: "El PP no necesita a Vox para ser ultra", ha manifestado Mónica García, quien lamenta que el partido "utiliza a las personas trans y las ha puesto en el punto de mira".

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Lejos de matizar sus palabras, Jaime de los Santos, responsable de las políticas de Igualdad del PP se reafirma en que "la autodeterminación de género, que es parte de la ley trans, es una ficción". Así, De los Santos avanza que su partido volverá a pedir informes psicosociales que acrediten la disforia de género para poder cambiar de sexo en el registro civil.

Para el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño esto es "una amenaza muy grave", porque, denuncia, "de lo que se está hablando es de volver al marco de la patologización". A Sumar, esto le suena al discurso de la ultraderecha: "El PP no necesita a Vox para ser ultra", ha manifestado Mónica García al respecto, que ha lamentado que el Partido Popular "utiliza a las personas trans y las ha puesto en el punto de mira".

El PP lanza este claro mensaje contra la ley trans participando en una manifestación que reclama en la calle los derechos del colectivo. Ana Redondo, ministra de Igualdad, considera que "es el gran cinismo y la gran incoherencia de la derecha".

De esta forma, desde la izquierda ven en peligro los derechos del colectivo tras los pactos con Vox en Extremadura, Castilla y León, Aragón y ahora también en Andalucía, y después de que el PP se abstuviera a la hora de penalizar las mal llamadas 'terapias de conversión' con una ley que solo tuvo en contra el voto de Vox.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Más de 400 bomberos y 100 miembros de la UME trabajan para controlar el incendio en La Bisbal d'Empordà (Girona) que ya arrasa 2.200 hectáreas
  2. "Si nos quieren silenciar nos oirán más fuerte": el Orgullo pide "inclusión, respeto y libertad" ante el "miedo" y los mensajes de odio
  3. La defensa de Leire Díez pide la nulidad de la causa en la que se investigan las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE
  4. Venezuela sigue removiendo escombros tras 10 días del doble terremoto: "No dejen de buscar a sus seres queridos"
  5. Billetes, monedas y un pasaporte con su cara: Trump convierte los 250 años de la independencia de EEUU en una fiesta para sí mismo
  6. Una boda blindada, colas de 'swifties' y un desfile incesante de famosos: Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero'