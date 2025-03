Un neonazi simpatizante de Putin será el nuevo secretario general del brazo sindical de Vox

Jordi de la Fuente, conocido por su trayectoria en organizaciones ultraderechistas y neonazis, será nombrado secretario general del sindicato Solidaridad, de la formación Vox. Anteriormente, De la Fuente fue miembro del Movimiento Social Republicano (MSR) y de Plataforma per Cataluña (PxC). Su pasado incluye simpatías por Hizbulá y apoyo al presidente ruso Vladimir Putin. Además, ha enfrentado problemas legales, como la petición de dos años de prisión por su participación en el asalto a un centro de menores migrantes en Masnou. Su nombramiento en Solidaridad se realizará sin oposición, reflejando la aceptación de su figura dentro del entorno de Vox.

Mano derecha de Ignacio Garriga en Cataluña, secretario de organización de la ultraderechista Plataforma per Cataluña (PXc) y dirigente del neonazi Movimiento Social Republicano (MSR). Son solo algunos de los hitos políticos de Jordi de la Fuente, quien este sábado se convertirá en el secretario general del brazo sindical de la formación Vox, Solidaridad.

Aunque el nombramiento no se hará oficial hasta este sábado, fuentes de la formación indican que no caben muchas sorpresas puesto que no se ha presentado otra candidatura para sustituir a Rodrigo Alonso al frente del sindicato. De hecho, según explican a 'El País', la presentación de otra opción resultaría complicadA pues tendría que recoger los avales del 20% de los afiliados al sindicato, según sus estatutos. De esta manera y previsiblemente, el relevo se producirá en una Asamblea Ordinaria para la que también se ha convocado un acto público.

Si bien desde la formación que dirige Santiago Abascal no se escuchan voces que se opongan a que de la Fuente dirija Solidaridad, más bien todo lo contrario, su pasado es digno de destacar empezando por su membresía al partido político de ideología neonazi Movimiento Social Republicano (MSR). Formación inspirada en el Movimiento Social Italiano (MSI), herencia a su vez, de Benito Mussolini, y disuelta en el año 2018.

De Hizbulá a Putin

Fue durante su época en esta formación que Jordi de la Fuente también dejó palpable su cercanía al grupo chíi libanés Hizbulá y, por tanto, su distancia de Israel. Algo que, sin embargo, trató de cambiar cuando llegó a Vox. En el año 2021, el periodista Antonio Maestre rescató una serie de imágenes en las que se reflejaba esta afinidad.

En una de ellas, aparece De la Fuente con una chaqueta con el emblema de Hizbulá, mientras que en otras muestran un encuentro que miembros del MSR mantuvieron en el país mediterráneo. En concreto, la actual mano derecha de Garriga viajó a Beirut en el año 2013 en el marco de una estrategia para unirse a grupos en conflicto con Israel. Uno de estos encuentros fue recogido por la televisión chií Al Manar, propiedad de la milicia, según descubrió el periodista.

También cabe destacar su respaldo a la política del presidente ruso Vladimir Putin, y a su vez, de uno de sus principales ideólogos Aleksandr Duguin. Prueba de ello es que Jordi de la Fuente ha sido prologuista de algunos de los libros del filósofo y estratega político. De hecho, el que será dirigente de Solidaridad le ofreció su pésame cuando el también analista perdió a su hija. Además, también colaborador de medios afines a Putin como 'Russia Today'.

Una simpatía por Putin que dejó clara en el año 2016 cuando en una conferencia en la Casa de Rusia en Barcelona, justificó la intervención rusa en Ucraniay Crimea. En esa línea, argumentó que el país que Rusia considera como "su patio trasero" había "sufrido una serie de intentonas golpista para imponer regímenes que estuvieron a favor de la Unión Europea (UE)".

Problemas con la Justicia

Antes de llegar a Vox, De la Fuente también pasó por Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada, cuyo programa contra migrantes y la presunta islamización de Cataluña que a día de hoy también denuncia Vox. Precisamente, su ideas racista y xenófobas le han llevado a tener problemas con la Justicia. Sin ir más lejos, la Fiscalía le pidió dos años de prisión por el asalto a un centro de menores migrantes no acompañados en la localidad de Masnou.

En su escrito de calificación, la Fiscalía indicaba que De la Fuente, además de mostrarse "contrario a la inmigración, al islam y el feminismo" en redes sociales y entrevistas en medios digitales, "participó activamente en movilizaciones contra centros de cultura islámicos y contra la presencia de centros de menores migrantes no acompañados", con un "discurso de ideología de ultraderecha".

Los hechos se remontan al 4 de julio de 2019 cuando, alrededor de las 19:00, tuvo lugar ante el Ayuntamiento de la localidad precitada una protesta en favor de los migrantes no acompañados formada por un centenar de personas que reivindicaba que no se criminalizara al colectivo después de que un menor tutelado hubiera agredido sexualmente a una joven del municipio.

A ese acto se unió otra manifestación contraria a la presencia de los extranjeros en la localidad, que aglutinó a unas 150 personas, entre las cuales estaba De la Fuente, que coreaban consignas como "vamos a por ellos", "moros de mierda", "vamos a quemar el albergue", "os vamos a matar", expresando un "claro desprecio y animadversión al origen nacional de los menores", según el fiscal.