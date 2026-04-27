Mónica García explica por qué quiere volver a enfrentarse a Ayuso: "Madrid ahora es el corazón de las políticas ultras y trumpistas"

La actual ministra de Sanidad ha lamentado que Madrid ahora es "un freno para las políticas progresistas y el avance de nuestra sociedad".

Mónica García ha explicado en Al Rojo Vivo sus motivos para anunciar que vuelve a presentarse como candidata de Más Madrid en las próximas autonómicas. "Lo anuncio porque creo que Madrid es un freno ahora mismo para todas las políticas progresistas que estamos impulsando desde el Gobierno de España y es un freno para el avance de nuestra sociedad", ha expresado.

En la misma línea, la actual ministra de Sanidad ha señalado que "la internacional ultra está empezando a estar de capa caída después de haber acabado con Orbán" y considera que la siguiente que tiene que caer es Ayuso.

Así, García ha definido Madrid como "el corazón de las políticas ultras y trumpistas de nuestro país". "Es el freno para que España pueda avanzar y pueda seguir siendo orgullo, con políticas que nos están haciendo ser el faro moral de Europa y casi del mundo, las políticas que están intentando atajar a los amigos de la señora Ayuso, al señor Trump, al señor Netanyahu y al señor Milei", ha declarado la ministra, quien ha defendido que la "mejor hoja de servicios" que le puede hacer al espacio progresista "es mandar a Ayuso a una de sus cuatro casas de lujo, o a Miami o a donde ella quiera, pero sacarla del gobierno de la Comunidad de Madrid". "Es un favor que creo que le hacemos no solamente al espacio progresista, sino que también es un favor que le hacemos al Partido Popular", ha concluido.

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