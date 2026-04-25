Mónica García regresa a la Comunidad de Madrid y se presentará a las primarias de Más Madrid para "plantar cara a Ayuso"

Los detalles La ministra de Sanidad y coportavoz de la formación ha hecho el anuncio en la tercera edición de la verbena 'La madrileña', que el partido madrileño ha organizado en el Parque Paraíso.

La actual ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que regresa a la Comunidad de Madrid. Lo hará para presentarse a las primarias y para ser nuevamente la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad y disputar la Puerta del Sol a la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo año

Así, García ha hecho el anuncio en la tercera edición de la verbena 'La madrileña', que el partido madrileño ha organizado en el Parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas.

"Toca plantar cara, a Trump, a Abascal y a Ayuso", ha dicho la ministra. "Somos hijos e hijas del no pasarán. Somos hijos e hijas de las mareas, que dijeron la sanidad se defiende. Somos hijos e hijas del 8M, que puso el feminismo por delante. Somos hijos e hijas de los gobiernos del cambio", ha señalado la líder de Más Madrid.

En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

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