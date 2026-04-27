Emilio Delgado reconoce que se enteró "la noche de antes" de que Mónica García vuelve a la Comunidad de Madrid: "Habrá primarias"

Emilio Delgado reacciona en Al Rojo Vivo a la noticia de que la actual ministra de Sanidad quiere volver a la Comunidad de Madrid y presentarse a las primarias de su partido. En el vídeo, los detalles.

No hace mucho tiempo, el pasado mes de octubre, Emilio Delgado confesaba en este mismo programa que le "gustaría" ser el rival de Ayuso a las próximas elecciones de Madrid. El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea admitía en Al Rojo Vivo que "es una opción" que pueda encabezar la lista del partido para las próximas elecciones, en 2027.

Sin embargo, la que fuera la candidata del partido y opositora de la presidenta en la Comunidad de Madrid, Mónica García, actual ministra de Sanidad, ha anunciado que volverá a Madrid. García anunció en la tercera edición de la verbena 'La madrileña', que Más Madrid organizó en el Parque Paraíso, que se presentará a las primarias de Más Madrid para "plantar cara a Ayuso".

Apenas dos días después, Delgado confiesa en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, en la que participa como analista político, que se enteró de la decisión de la ministra justo la noche anterior a ese acto: "Me enteré a las 23:00, con el acto ya cerrado y mi participación confirmada. Pero sí lo sabía".

"¿Tú has tomado la decisión?", le pregunta Antonio García Ferreras de forma clara y directa. "De momento, Más Madrid no tiene candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Va a haber unas primarias", confirma el político

"Lo que ha expresado Mónica García es su voluntad de participar en unas primarias. Pero esas primarias no tienen ni fecha siquiera", añade. Ahora bien, según expresa Delgado, "lo fundamental es asegurar unas primarias que apuesten por la democracia y por la participación y que atraigan a miles de personas. Nadie entendería que con el reto de la democracia que tiene nuestro país ahora mismo restringiera el voto o privara del voto a miles de personas que han venido votando con normalidad desde hace años en Más Madrid", explica.

Por tanto, "cuando yo sepa todas las condiciones de estas primarias, la fecha y las circunstancias, os contaré lo que tenga que contaros", concluye Delgado.