Bruselas moviliza ayuda para España y Bélgica en una temporada de incendios 2,5 veces más grave de lo habitual

Los detalles En los incendios de Aragón se han desplegado un total de 104 bomberos franceses y 36 vehículos para colaborar en las tareas de extinción.

La Comisión Europea (CE) ha comunicado la movilización de nuevos medios aéreos y terrestres para apoyar a España y Bélgica ante el avance de los incendios forestales, en una campaña que considera ya "excepcionalmente grave".

Bruselas advirtió de que, a finales de julio, la superficie quemada en Europa alcanzaba un nivel 2,5 veces superior al habitual para estas fechas. La ayuda fue activada a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, tras la solicitud de asistencia presentada por ambos países.

En el caso de España, 104 bomberos franceses y 36 vehículos fueron desplegados en Aragón para colaborar en las tareas de extinción de un incendio que ya ha arrasado casi 18.000 hectáreas.

A Bélgica, la Unión Europea ha enviado dos aviones de la flota rescEU procedentes de Suecia, además de seis helicópteros aportados por Países Bajos, Noruega y Alemania para combatir el fuego en la región de Hautes Fagnes, donde han ardido más de 3.000 hectáreas.

La CE informó asimismo de que el servicio europeo de cartografía de emergencias Copernicus está prestando más apoyo apoyo a las autoridades mediante mapas de evaluación rápida de daños en incendios activos de Bélgica, España, Grecia, Alemania, Montenegro, Serbia, Albania, Francia e Italia.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, subrayó que "ningún país debería enfrentarse solo a los incendios forestales" y destacó que, a través del mecanismo europeo de protección civil, Europa está desplazando "aviones, helicópteros y bomberos rápidamente allí donde más se necesitan".

Según añadió, "este fin de semana, en Bélgica y España, la solidaridad europea volvió a estar presente sobre el terreno". Bruselas destacó que el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias permanece activado para coordinar las peticiones de ayuda, gestionar el despliegue de capacidades de los Estados participantes y cofinanciar las operaciones de asistencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido