Los incendios han quemado un 13,8% menos de superficie que en 2025, aunque la campaña sigue siendo muy intensa

Los detalles Los incendios forestales han calcinado 254.730 hectáreas en España hasta el 17 de agosto, un 13,8% menos que en el mismo periodo de 2025. Pese al descenso, el Gobierno alerta de una campaña especialmente intensa y pide mantener la precaución.

La superficie forestal afectada por incendios en España ha disminuido este año, situándose en 254.730 hectáreas hasta el 17 de agosto, un 13,8% menos que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, la campaña de incendios ha sido intensa, con 6.685 siniestros y 42 grandes incendios forestales, que han quemado 223.872,57 hectáreas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha incrementado en un 78% las horas de vuelo de sus aeronaves para apoyar a las comunidades autónomas. Aunque las cifras han mejorado respecto a 2025, el Gobierno subraya la necesidad de mantener la vigilancia ante las altas temperaturas previstas.

La superficie forestal afectada por los incendios en España se sitúa por primera vez este año por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025. Desde el 1 de enero hasta este lunes, 17 de agosto, el fuego ha arrasado 254.730 hectáreas, frente a las 295.580 contabilizadas en las mismas fechas del año pasado. Son casi 41.000 hectáreas menos, un descenso del 13,8%, según los datos provisionales difundidos este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las cifras proceden del avance facilitado por las comunidades autónomas y se han completado con información del sistema europeo EFFIS correspondiente al periodo más reciente.

Pese al descenso respecto a 2025, el Gobierno ha destacado la elevada intensidad de la campaña de incendios de este año. "Este año 2026 hemos tenido una temporada de incendios con un arranque muy temprano. Julio fue terrible y en las últimas semanas hemos sufrido incendios con una extensión nunca vista en nuestra historia reciente, como el de Burgohondo en Ávila o el de Niebla en Huelva", ha señalado Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica.

6.685 siniestros y 42 grandes incendios

Hasta el 17 de agosto se han contabilizado 6.685 siniestros, de los que 2.303 fueron incendios que afectaron a más de una hectárea. Además, se han registrado 42 grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie afectada, frente a los 55 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Estos 42 grandes incendios concentran buena parte de la superficie afectada este año, con un total de 223.872,57 hectáreas forestales quemadas.

Aagesen ha advertido, no obstante, de que la mejora de las cifras respecto al año pasado no permite relajar la vigilancia. "Aunque los últimos datos señalan que a estas alturas de agosto tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2025, no podemos bajar la guardia", ha subrayado.

"Todavía quedan días complicados por delante. Vamos a tener temperaturas muy altas hasta mediados de esta semana. Así que insisto en una llamada a la máxima precaución", ha añadido.

Un 78% más de horas de vuelo

La intensidad de la campaña también se refleja en el despliegue de medios estatales. Las aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica han acumulado 8.753 horas de vuelo desde el pasado 1 de junio, frente a las 4.912 registradas en el mismo periodo de 2025.

Esto supone 3.841 horas más y un incremento del 78% respecto al año pasado. El Ministerio considera que este dato refleja la magnitud del dispositivo estatal desplegado para apoyar a las comunidades autónomas durante una campaña especialmente exigente.

Los medios estatales se movilizan a petición de las comunidades autónomas y refuerzan sus dispositivos de extinción cuando la evolución de los incendios requiere recursos adicionales. Las autonomías son las administraciones competentes en materia de extinción.

La superficie arbolada supera a la no arbolada

De las 254.730 hectáreas afectadas por el fuego en lo que va de año, 127.025,78 corresponden a superficie arbolada; 115.237,39, a vegetación leñosa no arbolada, y 12.466,49, a vegetación herbácea.

Según Transición Ecológica, 2026 es el primer año del último decenio en el que la superficie arbolada quemada supera a la suma de las superficies no arboladas.

El Ministerio mantiene desplegados sus medios de extinción y continúa siguiendo la evolución de los incendios para reforzar a las comunidades autónomas cuando sea necesario. Pese a que la superficie afectada es ahora inferior a la del mismo periodo de 2025, el Gobierno insiste en mantener la máxima precaución ante las altas temperaturas previstas para los próximos días.

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