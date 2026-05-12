'Vacas okupas' en Galicia: vecinos de Corexo se movilizan hartos de tener ganado suelto por sus calles y carreteras

Los detalles Están hartos de que el ganado de su vecino invada sus fincas y se pasee por las carreteras. Para los humanos, estas 'vacas okupas' son un auténtico quebradero de cabeza, que ya ha provocado seis accidentes.

En la aldea de Corexo, en Santiago de Compostela, los vecinos enfrentan un conflicto por las 'vacas okupas' de un ganadero que las deja sueltas por el pueblo y las carreteras, generando peligro y accidentes de tráfico. Los habitantes están cansados de que el ganado invada sus fincas y devore sus cultivos. A pesar de las denuncias a la Policía y al Seprona, no han obtenido soluciones. El caso está judicializado y el ganadero tiene una orden de alejamiento tras intentar agredir a una vecina. Además, mantiene una actitud hostil hacia las mujeres que intentan mediar con él.

En Galicia hay una aldea que está en conflicto por culpa de unas 'vacas okupas' y que definen como peligrosas. Ocurre en la aldea de Corexo, en Santiago de Compostela, donde los vecinos han denunciado a un ganadero por dejar sueltas a sus vacas tanto por el pueblo como por los caminos y carreteras.

Están hartos de que el ganado de su vecino invada sus fincas y se pasee por las carreteras. Para los humanos, estas 'vacas okupas' son un auténtico quebradero de cabeza, porque ya han provocado algunos enganchones con el dueño de los animales. Aunque lo más preocupante es que también se ha vivido un accidente de tráfico.

Porque puedes ver a las vacas campando a sus anchas, en medio de la carretera, con coches circulando en dirección contraria y en plena noche. Una situación de peligro para los conductores y habitantes de la aldea de Corexo, en Santiago de Compostela.

Los vecinos denuncian que el ganadero las suelta para que coman en los prados de los demás. "Abre la puerta y se van un kilómetro para la izquierda y un kilómetro para la derecha", cuenta uno de los afectados. "Se lo comen todo".

Las 'vacas okupas' buscan comida por donde pueden o por donde las guía su dueño. "¿Dónde come esa ganadería? En la finca de los vecinos?", se queja otro. Porque hemos podido ver cómo hay fincas plantadas con maíz y, según cuentan, en cuanto crezca un poco, será devorado por los animales. "Llegas a las nueve de la mañana y las vacas se han comido todo", aseguran.

Han causado, dicen, al menos seis accidentes de tráfico y, en uno, murió una de las vacas que pastaban sueltas y sin control. "Se lo decimos a la Policía Nacional, al Seprona, pero oídos sordos, ¡aquí no pasa nada!", denuncia Daniel.

laSexta ha intentado hablar con el ganadero, pero no ha sido posible. En el Ayuntamiento aseguran que el caso está judicializado. De hecho, el dueño de los animales tiene una orden de alejamiento de Susa, una vecina de la aldea. Tal y como relata, la "intentó agredir con una horca". Sin olvidar que llama "putas" y "desgraciadas" al resto de mujeres de Corexo que han intentado mediar con él.

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