Sánchez advierte a quienes "discriminan" al pueblo gitano y lanzan "discursos de odio": "Vamos a combatirlo con la fuerza del Estado de derecho"

Los detalles El líder del Ejecutivo ha expresado el compromiso del Gobierno para caminar hacia la igualdad real del pueblo gitano en España y luchar contra la discriminación que sufren.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su compromiso con la igualdad real del pueblo gitano en España y su lucha contra la discriminación, especialmente en redes sociales. Durante un acto en La Moncloa por el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano, Sánchez destacó su contribución a la cultura e historia de España, aunque reconoció que persisten desigualdades en vivienda, empleo y educación, afectando especialmente a las mujeres. Sánchez condenó los discursos de odio en redes y subrayó que el Gobierno usará la fuerza del Estado de derecho para combatir la discriminación. El evento, titulado "Gelem, Gelem", incluyó homenajes a figuras destacadas del ámbito gitano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este sábado su compromiso para caminar hacia la igualdad real del pueblo gitano en España y luchar contra la discriminación que sufre, especialmente en las redes sociales, al tiempo que ha cargado contra quienes profieren discursos de odio, a quienes les ha advertido de que el Ejecutivo combatirá la discriminación "con toda la fuerza" del Estado de derecho para que nadie vuelva a sufrir "persecución".

En un acto con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España celebrado en la Moncloa, el socialista ha destacado la aportación de este pueblo a la cultura y la historia del país, y aunque ha apuntado que se han logrado muchos avances para conseguir la igualdad real, ha reconocido que aún queda mucho camino por recorrer.

Así, Sánchez ha subrayado que los "siglos de discriminación y antigitanismo no se borran en unas décadas" ya que, ha dicho,"persisten desigualdades", en vivienda, empleo o educación, que afectan con más fuerza a las mujeres, y "estereotipos que hieren y limitan oportunidades".

Carga contra los "discursos de odio" en redes

En este punto, el líder del Ejecutivo ha señalado que esta discriminación se da especialmente en las redes sociales, en las que "arrecian discursos de odio" frente a los que, ha dicho, él estará enfrente. "Estamos del lado de convivencia, de la libertad y del amor", ha manifestado Sánchez, quien ha insistido en que el Ejecutivo combatirá la discriminación "con toda la fuerza" del Estado de derecho para que nadie vuelva a sufrir "persecución".

En este sentido, el socialista ha defendido que el pueblo gitano es "parte intrínseca" de la historia de España, del "presente y del futuro" del país, así como de su identidad, su cultura, su forma de sentir, hablar o crear. "España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano", ha aseverado el presidente.

El jefe del Ejecutivo también ha destacado que a pesar de los siglos de discriminación que ha sufrido este pueblo, ha resistido y ha demostrado convivencia y coexistencia, tras lo que ha recordado que la lengua de los gitanos, el romaní, estuvo prohibida en España durante mucho tiempo y ha defendido la necesidad de protegerla.

El acto, bajo el título "Gelem, Gelem" (en honor al himno internacional del pueblo gitano) ha reunido a personalidades de la cultura, la política y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural.

Durante el homenaje, conducido por la poeta almeriense Noelia Cortés y que ha contado con actuaciones de varios artistas flamencos como Lela Soto, María Terremoto, Israel Fernández y Diego del Morao, Sánchez ha impuesto la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Pepe Habichuela y Lolita Flores, y la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil a Juan de Dios Ramírez Heredia, Emilio Fernández de los Santos 'Caracafé' y Teresa Peña.

Seis siglos después de su llegada a la Península ibérica, el pueblo gitano pide algo "sencillo", ha declarado Sánchez: "Respeto, igualdad y reconocimiento y el Gobierno de España y yo mismo nos comprometemos para que sea una realidad", ha concluido.

