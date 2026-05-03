El Gobierno, ante la necesidad de hacer 'política acrobática' con la falta de apoyos del PNV y Junts

El contexto La caída del decreto de la prórroga de los alquileres ha escenificado que el Ejecutivo no cuenta ya con dos de sus socios de investidura y una vuelva al entendimiento parece lejos de llegar.

La reciente caída del decreto de alquileres ha evidenciado las dificultades del Gobierno para mantener su coalición, tras perder el apoyo de Junts y el PNV. La relación con el PNV se ha tensado aún más tras un incidente con Inteligencia Artificial que llevó a cancelar una reunión clave. Aitor Esteban criticó la falta de respeto del PSOE, calificándola de indecente. Por otro lado, Junts, liderado por Puigdemont, ha adoptado una postura de bloqueo hacia el Gobierno, exigiendo disculpas de Yolanda Díaz por comentarios ofensivos. Estas tensiones complican la aprobación de propuestas y evidencian la fragilidad de la alianza.

La caída esta semana del decreto de alquileres ha dejado claras muchas cosas, pero una de las más importantes es que el Gobierno va a tener que hacer acrobacias para acabar la legislatura porque dos de sus socios, Junts y el PNV, le han dejado en la estacada y recomponer esa mayoría desde luego que no va a ser fácil.

Porque fue tirar a Aitor Esteban a la piscina con Inteligencia Artificial y el PSOE terminó de ahogar su relación con el PNV. Tanto que, al parecer, han cancelado una reunión bastante importante. "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada", anunciaba la formación desde su cuenta de X.

Y tanto que ha sacado los colores a Aitor Esteban: "Es inaceptable que se haga algo así desde una cuenta oficial. Sobre todo tu socio de coalición".

Más serio todavía es el asunto con Junts. Los de Puigdemont están dispuestos a bloquear cada propuesta del Gobierno. Y para la reconciliación tan solo piden un perdón, concretamente el de Yolanda Díaz por llamarles racistas y clasistas.

Unos roces que no ayudan a sacar propuestas adelante y la prueba de ello ha sido el decreto sobre el alquiler. Porque desde ese idílico 'sí quiero' a la investidura de Pedro Sánchez ha habido muchos altibajos. Reuniones y negociaciones, ninguna fácil, con golpes en ambas direcciones.

Algo que parece dejar claro que su relación de socios de investidura parece que se ha quedado ahí, en la investidura, pero tampoco acaban de romper del todo. Así que no se sabe cuanto más durará esta situación de bloqueo ni tampoco si alguien hará algo para evitarlo.

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