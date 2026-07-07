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Aplaude la investigación de MVT

Mónica García, sobre el presunto fraude con medicamentos de pensionistas: "Somos conscientes de que este tipo de prácticas se dan"

Mónica García valora la investigación de Más Vale Tarde que ha destapado un presunto fraude a la Seguridad Social con los medicamentos de pensionistas que viven en residencias de mayores: "Es un fraude que yo hasta ahora no conocía".

Mónica García valora la investigación de Más Vale Tarde que ha destapado un presunto fraude a la Seguridad Social con los medicamentos de pensionistas que viven en residencias de mayores. Asegura que "podríamos llamarlo incluso corrupción".

El pasado viernes, Más Vale Tarde destapó un presunto fraude a la Seguridad Social con los medicamentos de los pensionistas que viven en residencias de mayores.

El programa habla sobre ello con la ministra de Sanidad, Mónica García, que aunque rompe una lanza por los farmacéuticos que hacen un labor de "servicio público", en este caso apunta que "claramente es un caso de fraude, podríamos llamarlo incluso corrupción".

García señala que nada más llegar a su ministerio, abrieron un observatorio contra el fraude y la corrupción en el sistema sanitario, porque, señala, "somos conscientes de que este tipo de prácticas, aunque puntuales, se dan, sobre todo cuando hay la connivencia de determinadas empresas o residencias privadas".

De cara a los familiares de personas que tienen a sus familiares en residencias y temen que esto pueda ocurrirles a ellos, la ministra aboga por la visibilidad de este tipo de fraudes y la necesidad de herramientas para detectarlos, ya que, reconoce: "Es un fraude que yo hasta ahora no conocía".

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