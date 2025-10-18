Una borrasca llega a España este domingo acompañada de lluvias y una bajada de las temperaturas

Los detalles Tras entrar a la Península por el noroeste, el fenómeno dejará lluvias intensas en Galicia, las cuales se irán extendiendo por el resto del norte.

Tras pasar una vuelta al cole de lo más cálida y que muchos han definido como un verano "interminable", este domingo llega el clima otoñal de la mano de una borrasca que traerá con ella lluvias y una bajada de las temperaturas en la zona norte.

Este sábado, tanto el sur como el norte del país han contado con un día totalmente veraniego con temperaturas que han rozado los 30º en zonas del Cantábrico y el noroeste. De esta manera, San Sebastián o Bilbao han registrado de cinco a diez grados más de lo normal en estas fechas.

Una borrasca cambiará las tornas colándose en la Península por el noroeste, la cual dejará lluvias intensas en Galicia y se irán extendiendo por el resto del norte.

Pese a la llegada de este frente, algunas capitales seguirán mirando con sorpresa los termómetros. En Sevilla y Córdoba podrían registrarse 30º y en Zaragoza o Madrid, se rondarían los 25.

Asimismo, territorio gallego sufrirá un descenso de siete grados con 23 de máxima, pero el resto podrían seguir experimentando esos pequeños coletazos del verano que aún parecen qurer quedarse.