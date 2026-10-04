El as en la manga de Sánchez para sacar adelante el decreto de vivienda sin Junts y sin pasar por las urnas

¿En qué consiste? El presidente podría anunciar comicios antes de final de año y la aprobación de un nuevo real decreto que, al disolverse las Cortes, podría quedar convalidado en la Diputación Permanente del Congreso.

Elecciones anticipadas. Es la frase que en muchas ocasiones se ha repetido. Que lleva sobrevolando el panorama político desde prácticamente los últimos comicios de 2023. Que, ahora, puede ser que sí suceda. Todo, tras el 'no' a los dos decretos de vivienda. Tras el rechazo en el Congreso a las medidas presentadas por el Gobierno en la Cámara Baja y que tumbaron PP, Vox, Junts y UPN en una jornada que puede haber marcado un antes y un después para Pedro Sánchez.

Porque se lo está pensando. Está pasando el fin de semana en Moncloa, acompañado de su gente más cercana y reflexionando sobre la decisión a tomar. Porque puede ser que haya una ventana de oportunidad. Porque puede ser que, después de todo lo que ha pasado en estos tres años de legislatura, sea ahora el momento.

Sea la ocasión para sacar ese manual de supervivencia y poner en marcha el proceso electoral. De decir que sí, que toca disolver las cortes y convocar a los españoles y españolas a las urnas. Es el escenario que los expertos consideran más probable.

De tomar tal camino, la fecha que más se baraja para ir a votar es la del domingo 29 de octubre de 2026, la primera disponible por ley en cuanto empiece a rodar el balón de las elecciones.

Pero podría volver como volvió tras esos días de reflexión de hace años tras los que Sánchez decidió "seguir con más fuerza si cabe". En ese caso, el presidente podría tener nuevos intentos para aprobar un nuevo decreto o de volver a la negociación con Junts.

La opción 'C'

Sin embargo, podría tener otro as en la manga. El de un tercer escenario. El de anunciar una convocatoria electoral y también un nuevo real decreto ley con las políticas de vivienda tumbadas en el Congreso.

De ser así, con las Cortes disueltas, quien convalidaría tal medida sería la Diputación Permanente del Congreso, un órgano compuesto por 68 diputados, más la presidenta de la Cámara, donde sí se alcanzaría una mayoría apara aprobar el decreto.

Los votos de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el Grupo Mixto sumarían 34 votos, más el 35 de Francina Armengol, presidenta de la Cámara.

Sería un escenario con el que Sánchez podría sacar adelante el decreto sin necesitar a Junts a cambio, eso sí, de acudir a las urnas antes de tiempo.

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