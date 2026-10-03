Ignacio Escolar asegura que hay posibilidades de adeltanto electoral: "En Moncloa creen que es una oportunidad para movilizar a su electorado"

El periodista, según información que maneja, ha explicado que, por el momento, el presidente del Gobierno está más cerca de convocar elecciones que de continuar la legislatura.

Pedro Sánchez está valorando adelantar elecciones durante este fin de semana. Y, según ha desvelado Ignacio Escolar en laSexta Xplica, esta opción parece estar ganando a la de continuar la legislatura.

"Ahora mismo está más en adelantar las elecciones que en agotar la legislatura. Por la información que tengo, la decisión no está tomada todavía", ha explicado el periodista.

Según ha comentado, el presidente del Gobierno "se está reuniendo con bastante gente, está recibiendo opiniones, visiones de la gente de la que se fía a su alrededor del partido".

"Y probablemente sea mañana última hora cuando se tome una decisión, que no necesariamente es convocar elecciones al día siguiente. Están varios escenarios abiertos", ha añadido recalcando que la opinión "va cambiando".

"La estrategia electoral en la que está el PSOE y que como todo presidente del gobierno busca cuál es el momento más adecuado para convocar elecciones, ahora mismo en la Moncloa creen que esto es una bola inesperada, que no estaba sobre el mapa o no parecía que estuviera sobre el mapa hace apenas 15 días en los que estábamos todos hablando de Ceuta y que es una oportunidad para lograr lo más importante para la izquierda y para el Partido Socialista en esas elecciones, que es movilizar a su electorado", ha concluido.

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