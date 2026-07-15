Un alunizaje contra una perfumería de Málaga acaba en persecución con lanzamiento de extintores y embestidas contra la Policía

La rápida reacción de la Policía Local de Málaga pilló a los ladrones in fraganti que, en su huida, embistieron contra un vehículo policial y lanzaron extintores a los agentes.

El descanso de los vecinos de Málaga se veía perturbado cuando la alarma de una perfumería saltaba en plena madrugada después de que se produjera un espectacular alunizaje contra su escaparate.

La Policía Local no tardaba en reaccionar al robo y pillaba a los ladrones in fraganti, momento en el que se vieron obligados a emprender la huida y dejarse el botín atrás.

Esto se convertía en toda una persecución donde los delincuentes lanzaron extintores a los agentes e incluso su coche llegó a embestir contra un vehículo policial.

La Policía Nacional ya está investigando el suceso y buscando a los ladrones, que tras una larga persecución por la autovía consiguieron finalmente escapar de las autoridades.

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