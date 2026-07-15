Sánchez celebra la demolición de la verja de Gibraltar: "Cae el último muro de Europa continental"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por José Manuel Albares; el alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo

¿Qué ha dicho? "Alguien dijo una vez que las fronteras son las cicatrices de la historia y probablemente tenga razón", ha dicho el presidente, reconociendo que las cicatrices hablan de "una herida que existió pero terminó por cerrar".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que la eliminación de la verja con Gibraltar cierra "una herida de tres siglos" y abre una "nueva etapa" de oportunidades para el Campo de Gibraltar y el Peñón, sin abandonar las reivindicaciones españolas sobre la colonia británica. En un acto en La Línea de la Concepción, Sánchez celebró el fin de los controles de pasaportes tras el acuerdo entre la UE y Reino Unido, calificando el día como "histórico" al caer "el último muro de Europa continental". Acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, Sánchez subrayó que las fronteras son "cicatrices de la historia", mientras que los muros son decisiones conscientes de mantener heridas abiertas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que con la supresión de la verja con Gibraltar se cierra "una herida de tres siglos" y se abre una "nueva etapa" llena de oportunidades tanto para el Campo de Gibraltar como para el Peñón, sin renunciar en ningún caso a las reivindicaciones españolas sobre la colonia británica.

"Hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región", ha defendido Sánchez tras asistir en La Línea de la Concepción (Cádiz) a la retirada de las puertas de hierro en el paso fronterizo, una vez que el acuerdo entre la UE y Reino Unido pone fin a los controles de pasaportes en este punto.

El presidente, que ha estado acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y los alcaldes del Campo de Gibraltar, no ha dudado en hablar de "día histórico" y resaltar que con la supresión de la verja cae "el último muro de Europa continental".

"Alguien dijo una vez que las fronteras son las cicatrices de la historia y probablemente tenga razón", ha dicho el presidente, reconociendo que las cicatrices hablan de "una herida que existió pero terminó por cerrar".

Los muros, por contra, son "la decisión consciente de mantener esa herida abierta", ha incidido, subrayando que eso fue "durante décadas la verja", "una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo y también para las familias separadas por unos metros de metal y para generaciones y generaciones que crecieron pensando que no había una solución posible".

La visita del presidente, que iba a producirse el lunes pero se aplazó debido al desplazamiento de Sánchez a Almería tras el trágico incendio en Los Gallardos, ha tenido lugar después de que a medianoche se vivieran imágenes históricas de júbilo entre los linenses y los gibraltareños, que acudieron en masa a la frontera para comprobar que los controles de pasaportes ya eran historia.

Horas antes, en Bruselas, el comisario europeo Maros Sefcovic y el secretario de Estado para Europa británico, Stephen Doughty, habían rubricado el acuerdo que regirá desde ahora la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit, cerrando así el último capítulo que quedaba pendiente tras el 'divorcio' decidido por los británicos en el referéndum celebrado hace 10 años.

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