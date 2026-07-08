La Audiencia de Barcelona reabre la causa contra los tres mossos que ayudaron a Puigdemont a fugarse

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont (C), en su primera aparición en España en más de siete años en Barcelona

Los detalles En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la Audiencia considera que "hay motivos suficientes para estimar que la presencia de los tres investigados en el lugar y momento de los hechos no era meramente casual".

La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa contra tres mossos d'Esquadra por su presunta colaboración en la fuga de Carles Puigdemont durante su visita a Barcelona en agosto de 2024. La decisión se basa en un recurso de la Fiscalía, Vox y Hazte Oír, que argumentan que la presencia de los agentes no fue casual y podría constituir una omisión del deber de perseguir delitos. Según informes y material visual, los investigados rodearon a Puigdemont y lo asistieron, sugiriendo un encapsulamiento típico de protección. Además, los tres estaban de vacaciones ese día y usaban gorras similares a las de un equipo de seguridad. La falta de comunicación entre ellos se considera irrelevante por motivos de seguridad.

La Audiencia de Barcelona reabre la causa contra los tres mossos d'Esquadra que ayudaron al expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont a fugarse en su visita a Barcelona de agosto de 2024.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la Audiencia acoge un recurso de la Fiscalía, Vox y Hazte Oír y reabre la causa al considerar que "hay motivos suficientes para estimar que la presencia de los tres investigados en el lugar y momento de los hechos no era meramente casual".

La Audiencia acoge la posición de la Fiscalía de que los hechos podrían encajar en la omisión del deber de perseguir delitos.

Además, entiende que los informes elaborados por la Divisió d'Investigació Interna de Mossos d´Esquadra, las fotografías y los vídeos adjuntos muestran a los tres investigados rodeando a Carles Puigdemont, "a muy corta distancia de él, incluso llegando a cogerle del brazo en algún momento para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas", en una disposición que se califica en los informes como "encapsulamiento, propia del servicio de protección de personalidades".

"Los relevantes indicios que aportan las imágenes se ven reforzados de forma periférica por detalles como la utilización por parte de los tres investigados de gorras de tipo béisbol de color azul, similares a las empleadas por otras personas que en los vídeos parecer formar parte de un equipo de seguridad o protección. Es también llamativo que los tres investigados se hallaran de vacaciones o permiso ese día", señala el auto.

También destacan que la ausencia de contactos telefónicos o de mensajería entre los tres investigados o entre ellos y otras personas relacionadas con los hechos es "irrelevante, porque puede ser consecuencia de una medida de seguridad elemental".

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