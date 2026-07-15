Trump bombardea los sistemas de defensa de la costa de Irán y bloquea los primeros buques en Ormuz

Los detalles EEUU ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán, centrando sus bombardeos en Tumb Mayor, una isla del golfo Pérsico, mientras se reactiva el bloqueo en Ormuz. "Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses han desviado a dos buques mercantes", ha asegurado el Ejército de Donald Trump.

Desde que Donald Trump rompió la tregua con Irán, los bombardeos cruzados en Oriente Medio y el golfo Pérsico han sido constantes. Este miércoles, el Ejército de Estados Unidos concluyó una "oleada de ataques" para debilitar la capacidad iraní de golpear en el estrecho de Ormuz. La operación, confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), se centró en la isla de Tumb Mayor, destruyendo sistemas de defensa y plataformas de misiles iraníes. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz enfrenta un nuevo bloqueo, con barcos interceptados por fuerzas estadounidenses. El Consejo de Cooperación del Golfo culpa a Irán de generar caos en la región con ataques a países vecinos.

Aunque desde que Donald Trump rompiese la tregua alcanzada con Irán, son pocas las horas en las que no se hayan producido bombardeos cruzados en Oriente Medio y en la zona del golfo Pérsico. De hecho, en la mañana de este miércoles, el Ejército de Estados Unidos ha dado por terminada lo que ha definido como "una nueva oleada de ataques contra objetivos militares iraníes". El objetivo del presidente de EEUU y sus soldados es claro: "mermar aún más la capacidad" de Irán para golpear en el estrecho de Ormuz. Paso que, por cierto, ya cumple sus primeras horas de rebloqueo bajo la mirada de Trump, "el guardián" de Ormuz.

Ha sido el propio Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el que ha confirmado, vía redes sociales, que han protagonizado una operación que comenzó este miércoles a las 7:30 horas de la mañana, hora del Este de Estados Unidos (11:30 horas GMT). Ataque que dieron por acabado a los 90 minutos.

Así, Trump ha vuelto a bombardear el territorio iraní, centrándose en una de las islas estratégicas del Golfo. Para ello, no han dudado en usar municiones de precisión. El objetivo: eliminar los sistemas de defensa costera, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero que Irán tiene en la isla de Tumb Mayor, en el golfo Pérsico.

"Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", detalló el CENTCOM, con sede en el centro de Florida.

Primeros barcos bloqueados en Ormuz

Y todo esto, mientras que en el estrecho de Ormuz se han cumplido las primeras horas del nuevo bloqueo. Irán mantiene que no permitirá la libre circulación hasta que no acaben los ataques de EEUU. Por su parte, Trump, autoproclamado el "guardián" de Ormuz, ha recuperado su rebloqueo.

Desde la madrugada, Estados Unidos impide el paso de los buques que quieran partir o llegar a puertos iraníes. De hecho, ya se han interceptado barcos.

Según ha confirmado el Ejército de Estados Unidos, este miércoles ya ha impedido el paso a dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz. "Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses han desviado a dos buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo", ha informado de nuevo el CENTCOM.

Y avisan: "El Ejército de EEUU se mantiene alerta y preparado para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas".

Los países del Golfo culpan a Irán

Desde el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, su secretario general, Jasim Mohamed al Budaiui, ha acusado este miércoles a Irán de "arrastrar a la región al caos" con "traicioneros ataques" a Bahréin, Kuwait y Jordania.

"Los traicioneros ataques iraníes contra Bahréin, Kuwait y Jordania evidencian la determinación de Irán de arrastrar a la región hacia un mayor caos e inestabilidad; atacar infraestructuras constituye una grave escalada que la comunidad internacional no puede ignorar", ha afirmado Al Budaiui, tras insistir en su "condena enérgica" de las acciones contra estos países vecinos e "infraestructuras e instalaciones vitales" en Kuwait.

De esta forma ha afeado que las maniobras de Teherán representan "una escalada sin precedentes y refleja una clara insistencia en violar todas las normas y reglas internacionales", incidiendo en que demuestra un "inaceptable desprecio por las consecuencias de arrastrar a la región a una mayor tensión e inestabilidad".

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