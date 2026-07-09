La declaración de Cristina Narbona en el caso Leire se aplaza al 15 de julio por el fallecimiento de su madre

¿Por qué es importante? La presidenta del PSOE debe comparecer en sede judicial para explicar los mensajes que intercambió con la presunta fontanera socialista el mismo día en que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía'.

El juez Santiago Pedraz ha decidido aplazar la declaración de Cristina Narbona como testigo en el caso Leire debido al fallecimiento de la madre de la presidenta del PSOE. La comparecencia, inicialmente prevista para el 10 de julio, se trasladará al 15 de julio. Narbona está mencionada en un informe de la UCO relacionado con una conversación por WhatsApp con Leire Díez, donde se discutieron estrategias para "reconducir" ataques al presidente y "dar la vuelta al asunto". Narbona afirmó no haber recibido información de Díez. Estos mensajes coincidieron con la publicación de la 'Carta a la ciudadanía' de Pedro Sánchez y una reunión clave en el PSOE.

Según han informado fuentes jurídicas a laSexta, el juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire, ha decidido aplazar la declaración como testigo de Cristina Narbona por el fallecimiento de la madre de la presidenta del PSOE.

El magistrado ha tomado la decisión de trasladar la comparecencia al próximo 15 de julio, después de que en un primero estuviera prevista para el día 10.

La presidenta socialista aparece mencionada en un informe de la UCO, que consta en el sumario de la causa, en relación a una conversación que mantuvo con Leire Díez por WhatsApp. En la misma, la exmilitante socialista habla de "reconducir" los ataques al presidente, de "dar ayuda cualificada" y también de dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

Como respuesta, la presidenta del PSOE dijo que eso ya "se lo había contado a Santos Cerdán el otro día". Según Narbona, no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

Estos mensajes se produjeron el mismo día en el que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, publicó su 'Carta a la ciudadanía'. Apenas 48 horas después tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el juez Pedraz, fue el "punto de inflexión" de la presunta trama.

"me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, que también está investigado.

Una vez se publicaron los primeros audios del caso Leire, Narbona admitió que conoció a la exmilitante socialista y presunta fontanera del PSOE "hace mucho tiempo en Santander", cuando se encargaba de la comunicación del partido.

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