El abogado de David Sánchez descarta que haya lawfare en su condena, pero carga contra las acusaciones: "Tratan de comprometer la estabilidad del Gobierno"

Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, anuncia en Al Rojo Vivo que en los próximos días recurrirá la condena a nueve años de inhabilitación: "Estamos preparado el escrito de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura".

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue condenado este martes a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación relacionado con la adjudicación de su plaza en la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. Tras conocerse la sentencia, varios miembros del Gobierno cargaron conta la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz, acusando al tribunal de actuar basándose en motivaciones políticas.

No obstante, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha descartado esa teoría este miércoles. "No tengo razones para pensar que ha habido lawfare, pero no comparto la condena de mi cliente", ha afirmado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

No obstante, sí considera que hay una motivación política en la actuación de las acusaciones populares de PP y Vox, así como de las asociaciones ultras Abogados Cristianos, Hazte Oir, Iustitia Europa y Liberum: "Las acusaciones tienen un mismo sesgo ideológico y vienen a tratar de comprometer la estabilidad del actual Gobierno". "Algunas de ellas han pedido directamente la dimisión del presidente del Gobierno, así que alguna motivación política es evidente que hay", ha puntualizado Cortés.

El letrado también ha anunciado que, tras analizar la sentencia, David Sánchez y él han decidido recurrirla: "Estamos preparado el escrito de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura".

Por último, Emilio Cortés ha explicado que David Sánchez "está bien" tras conocer la condena, aunque denuncia que se ha producido "sin que haya habido una sola reclamación administrativa", algo que cataloga como "sorprendente".

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