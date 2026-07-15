Begoña Gómez entrega los billetes y reprocha al juez Peinado que le exija unos sellos de pasaporte que Reino Unido ha suprimido

Los detalles El magistrado le dio cinco días para que presentara pruebas de que ha usado su pasaporte solo y exclusivamente para viajar a Reino Unido y acudir a la graduación de su hija.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido la orden del juez Peinado que le exigía probar su viaje a Londres para la graduación de su hija, argumentando que dicha petición vulnera la presunción de inocencia. Solicitan que, si el juez insiste, se recurra a la UK Border Force o a la Embajada del Reino Unido para verificar los registros de su pasaporte, ya que el sistema digital británico no estampa sellos físicos. Gómez ha presentado billetes de viaje como prueba y destaca que la carga de demostrar un delito recae en la acusación. Además, se critica que el requerimiento es una "probatio diabólica", al no haber evidencia de comportamiento delictivo. El juez Peinado, antes de irse de vacaciones, delegó en un sustituto que solo permitió el viaje a Londres.

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido la providencia del juez Juan Carlos Peinado en la que le pedía que acreditara que había acudido a la graduación de su hija en Londres y ha pedido que revoque su "sorprendente" petición que es contraria a la "presunción de inocencia". Además, ha aportado al juez los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol.

El escrito, al que ha tenido acceso laSexta, solicita que, en caso de que Peinado mantenga su petición, libre oficio a la UK Border Force o a la Embajada del Reino Unido en España, a través de los cauces de cooperación judicial internacional, para que "certifiquen los registros digitales de entrada y salida correspondientes al pasaporte" de Begoña Gómez durante el período en que se le concedió autorización, siendo esta "la única vía objetivamente disponible para obtener dicha información".

El recurso pide al juez que reconozca que "la carga de acreditar la comisión del delito previsto en el artículo 468.1 del Código Penal", relativo al quebrantamiento de medida cautelar, "corresponde en exclusiva a la acusación, sin que pueda imponerse a esta defensa la obligación de probar la inexistencia de una conducta delictiva que nadie ha acreditado".

De igual modo, pide que se admita que "el requerimiento, en cuanto impone la acreditación de un hecho negativo e indefinido sin soporte en prueba de cargo alguna, es constitutivo de probatio diabólica y resulta contrario al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española y en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

La defensa de Gómez también señala que Reino Unido "ha suprimido la estampación de sellos físicos en los pasaportes en el marco de su sistema fronterizo digital (Electronic Travel Authorisation y programa Digital Border), de modo que el pasaporte de Begoña Gómez "no refleja ni puede reflejar movimiento fronterizo alguno con independencia de si viajó o no a ese país y de si lo hizo para el fin autorizado".

"La prueba documental por excelencia -el sello de entrada y salida- ha sido eliminada por la normativa del Estado receptor, lo que hace objetivamente inviable la acreditación que se demanda", explica.

Gómez entrega los billetes de avión

De esta manera, la mujer de Pedro Sánchez ha aportado los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol para demostrar que efectivamente sí hizo ese viaje, como así le exigió el juez Peinado. Este lunes, el magistrado le dio cinco días para que presentara pruebas de que ha usado su pasaporte solo y exclusivamente para viajar hasta Reino Unido y para acudir a la graduación de su hija.

La mujer del presidente pidió que se la permitiese salir de España en dos ocasiones por dos motivos diferentes. Por un lado, para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, en Ankara, y, por otro, poder ir a Londres para estar presente en el momento en el que su hija se iba a graduar de sus estudios.

Peinado se fue de vacaciones sin responder y le dejó el trabajo a un juez sustituto, quien finalmente solo le dio permiso a Begoña Gómez para coger un avión y usar su pasaporte para Londres.

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