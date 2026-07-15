Maestre, sobre el CIS: "Es difícil de creer que la izquierda sume más que la derecha y la extrema derecha"

El periodista Antonio Maestre recuerda en MVT que "el CIS lleva mucho tiempo dando estas ventajas sin importar las circunstancias y lo que ocurre".

El último barómetro del CIS revela que el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, obtendría un 33% de los votos si las elecciones se celebraran ahora, situándose 7,9 puntos por delante del PP, que ha perdido dos puntos desde junio. Sin embargo, el periodista Antonio Maestre cuestiona la fiabilidad de estos datos, señalando que el CIS tiende a favorecer al PSOE independientemente de las circunstancias. El estudio, realizado a principios de julio, coincide con la investidura de Juanma Moreno en Andalucía y muestra una pérdida de medio punto para Vox. A pesar de los casos de corrupción que afectan al PSOE, el partido sigue aumentando su ventaja sobre el PP.

Este miércoles hemos conocido el último CIS. Según sus datos, el PSOE ha conseguido recuperarse entre los votantes y, de celebrarse ahora las elecciones, el partido liderado por Pedro Sánchez lograría el 33 % de los votos. Además, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) asegura que el PP está a 7,9 puntos de los socialistas, tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

Unos datos que para el periodista Antonio Maestre no son muy creíbles. Según ha asegurado en Más Vale Tarde este miércoles, "el CIS lleva mucho tiempo dando estas ventajas sin importar las circunstancias y lo que ocurre".

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Maestre considera que "es difícil de creer que, ahora mismo, toda la izquierda sume más que toda la derecha y la extrema derecha". Recordemos que en el CIS de Tezanos el PSOE aumenta aún más su distancia con el Partido Popular.

Todo, pese a los casos ya juzgados y los que están en investigación por presunta corrupción y que afectan tanto al PSOE como partido, como al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia.

El barómetro de julio se realizó además pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

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