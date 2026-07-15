Santos Cerdán califica de "ciencia ficción" el informe de la UCO en el que apuntan que él puso al PSOE a disposición de la organización criminal

El contexto Según la UCO, Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido" que "permitió que esta se sirviese de su personal, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística de algunos de sus miembros".

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha calificado de "ciencia ficción" las acusaciones de la UCO que lo vinculan a una organización criminal. Según el informe, Cerdán habría facilitado la estructura del partido para apoyar actividades ilícitas, incluyendo el uso de personal y recursos logísticos. Ana María Fuentes, con la intermediación de Leire Díez, habría falsificado notas de encargo profesional para simular relaciones legales y facilitar pagos. Cerdán niega cualquier implicación delictiva y se declara inocente, afirmando ser víctima de una campaña mediática similar a la que enfrentó anteriormente en el caso Koldo.

"De ciencia ficción". Son las palabras de Santos Cerdán a la salida de los juzgados de Tafalla cuando le preguntan por el último informe de la UCO. En él, insisten en que el ex secretario de Organización del PSOE puso al partido a disposición de la organización criminal.

El informe sostiene que "se identificó un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal" que "consistiría en la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada".

Según la UCO, Santos Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, .. .) de algunos de sus miembros".

Ana María Fuentes "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho ESTUDIO JURÍDICO l. OLIVER & PARTNERS SL, vinculado Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo".

"De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", añade la UCO en el informe.

Santos Cerdán niega "cualquier hecho delictivo"

El pasado 5 de junio el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán reivindicó su "inocencia" y mostró su "más absoluta y radical negativa" ante las acusaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúan como presunto líder de una trama para desbaratar causas judiciales contra el Gobierno o el PSOE y ha considerado que está siendo víctima de otra "campaña mediática".

El exdiputado y exdirigente socialista salió al paso, en un comunicado remitido a los medios, de su nueva imputación en la Audiencia Nacional, en una causa donde también figuran como investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, entre otros.

Tras mostrar su "más absoluta y radical negativa de cualquier hecho delictivo" que se le atribuya en este procedimiento, Santos Cerdán recordó que hace un año fue "objeto de una campaña mediática parecida" cuando fue imputado por presuntos amaños de obra pública en el marco del caso Koldo, por el que estuvo varios meses en prisión preventiva.

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