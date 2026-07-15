un acuerdo histórico
Todo lo que cambia el acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar más allá de la demolición de la verja
Los detalles También afecta al tabaco, al alcohol, la ropa y las joyas, productos a los que se les aplicará una especie de IVA del 15% que irá subiendo, en tres años, hasta el 17%.
Resumen IA supervisado
Este miércoles marca un hito histórico con la eliminación de la verja que separaba Gibraltar de La Línea de la Concepción, tras un acuerdo entre España y Reino Unido. Miles de personas esperaban este momento para cruzar sin controles fronterizos. Este cambio pone fin a las largas colas y simplifica el tránsito. Además, se implementará un IVA del 15% en combustibles, tabaco, alcohol, ropa y joyas, que aumentará al 17% en tres años, mientras que alimentos y medicamentos estarán exentos. Los españoles que se muden a Gibraltar seguirán tributando en España, incluso si residen allí más de 186 días.
* Resumen supervisado por periodistas.
Este miércoles es el día en el que, por fin, Gibraltar ya no tiene una verja de separación. A medianoche cayó la verja que separa Gibraltar de La Línea de la Concepción después de un acuerdo histórico y miles de personas esperaban el momento para cruzar ya sin los controles fronterizos.
"Llevo 25 años entrando todos los días a Gibraltar. Me he chupado colas de dos y tres horas", ha contado una mujer desde allí. Con este acuerdo entre España y Reino Unido, las largas colas y los controles en la verja desaparecen. "Nos tenemos que congratular todos porque hoy es un día histórico", ha dicho un hombre.
Las largas filas de coches y pitidos era lo más visual, lo más llamativo, pero detrás de la firma hay más cambios que afectan al día a día. Como ha señalado una mujer, uno de ellos es que "ahora se van a igualar los precios". Un claro ejemplo es el precio de la gasolina. Gibraltar implantará a partir de este miércoles una especie de IVA del 15% a todos los combustibles. Ir de La Línea a repostar allí ya no saldrá rentable.
El acuerdo también afecta al tabaco y al alcohol, así como a la ropa y las joyas. A estos productos se les aplicará igualmente esa especie de IVA del 15% que irá subiendo, en tres años, hasta el 17%. El caso del tabaco es llamativo: la diferencia de su precio con España podrá ser, máximo, de 80 céntimos.
"Se alcanza una convergencia fiscal de manera indirecta que pondrá fin a los desequilibrios históricos", ha dicho este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Solo se libran bienes básicos como alimentos, bebidas no alcohólicas y medicamentos, que tendrán un tipo reducido del 0%.
Aunque hay más novedades. Los ciudadanos españoles que se muden a Gibraltar continuarán tributando en España aunque pasen allí más de 186 días. La Agencia Tributaria, Hacienda, los seguirá considerando residentes fiscales en España.
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