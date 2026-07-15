Todo lo que cambia el acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar más allá de la demolición de la verja

Los detalles También afecta al tabaco, al alcohol, la ropa y las joyas, productos a los que se les aplicará una especie de IVA del 15% que irá subiendo, en tres años, hasta el 17%.

Este miércoles marca un hito histórico con la eliminación de la verja que separaba Gibraltar de La Línea de la Concepción, tras un acuerdo entre España y Reino Unido. Miles de personas esperaban este momento para cruzar sin controles fronterizos. Este cambio pone fin a las largas colas y simplifica el tránsito. Además, se implementará un IVA del 15% en combustibles, tabaco, alcohol, ropa y joyas, que aumentará al 17% en tres años, mientras que alimentos y medicamentos estarán exentos. Los españoles que se muden a Gibraltar seguirán tributando en España, incluso si residen allí más de 186 días.

Este miércoles es el día en el que, por fin, Gibraltar ya no tiene una verja de separación. A medianoche cayó la verja que separa Gibraltar de La Línea de la Concepción después de un acuerdo histórico y miles de personas esperaban el momento para cruzar ya sin los controles fronterizos.

"Llevo 25 años entrando todos los días a Gibraltar. Me he chupado colas de dos y tres horas", ha contado una mujer desde allí. Con este acuerdo entre España y Reino Unido, las largas colas y los controles en la verja desaparecen. "Nos tenemos que congratular todos porque hoy es un día histórico", ha dicho un hombre.

Las largas filas de coches y pitidos era lo más visual, lo más llamativo, pero detrás de la firma hay más cambios que afectan al día a día. Como ha señalado una mujer, uno de ellos es que "ahora se van a igualar los precios". Un claro ejemplo es el precio de la gasolina. Gibraltar implantará a partir de este miércoles una especie de IVA del 15% a todos los combustibles. Ir de La Línea a repostar allí ya no saldrá rentable.

El acuerdo también afecta al tabaco y al alcohol, así como a la ropa y las joyas. A estos productos se les aplicará igualmente esa especie de IVA del 15% que irá subiendo, en tres años, hasta el 17%. El caso del tabaco es llamativo: la diferencia de su precio con España podrá ser, máximo, de 80 céntimos.

"Se alcanza una convergencia fiscal de manera indirecta que pondrá fin a los desequilibrios históricos", ha dicho este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Solo se libran bienes básicos como alimentos, bebidas no alcohólicas y medicamentos, que tendrán un tipo reducido del 0%.

Aunque hay más novedades. Los ciudadanos españoles que se muden a Gibraltar continuarán tributando en España aunque pasen allí más de 186 días. La Agencia Tributaria, Hacienda, los seguirá considerando residentes fiscales en España.

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