Olaya Salardón, de la AUGC, explica qué buscaba la UCO en la Dirección de la Guardia Civil y pide que se le deje trabajar "sin ponerlo en tela de juicio"

Más Vale Tarde analiza con Olaya Salardón, miembro de la Asociación de la Guardia Civil, qué buscaba la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil dentro de la investigación del caso Leire.

Además de registrar la sede del PSOE en la calle Ferraz, la UCO también ha entrado en la Dirección General de la Guardia Civil para investigar posibles filtraciones de información reservada y contactos con miembros de la trama de Leire Díez.

Más Vale Tarde lo analiza con Olaya Salardón, miembro de la Asociación de la Guardia Civil, AUGC. Explica que meses atrás se abrieron expedientes a varios agentes por filtraciones a la prensa, si bien "ninguno de los dos se cursó positivamente" y se cerró la investigación.

Esa es precisamente la información que ha ido a recabar la UCO. En este sentido, Salardón apunta que si se acreditara que estos mecanismos internos se utilizaron para "presionar o desacreditar a estos investigadores estaríamos ante hechos de una enorme gravedad institucional".

Salardón recuerda que "la UCO trabaja por mandato judicial, no por iniciativa propia" y pide que se le deje trabajar "con imparcialidad y sin ponerlo siempre en tela de juicio".

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